Velenjski rokenrol so v avtomobilski obliki “igrali” od sobotnega jutra do večera, večina ovinkov pa je z drsečim asfaltom in plastjo peska skrivala pasti v lovu za sekunde na zahtevnem drugem reliju državnega prvenstva. Marsikdo se je na cestah okrog Velenja tudi opekel. Že šestič je v Velenju zmagal Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki je s sovoznico Blanko Kacin vodil od štarta do cilja.

Zgornji posnetek vrtenja vzhajajoče zvezde češkega relija, 21-letnega Filipa Kohna (škoda fabia RS rally2) je le eden izmed primerov, kako težek reli so ob štiridesetletnici prvega tudi včeraj izpeljali v AMTK Velenje. Celodnevni reli je imel veliko sprememb ritma, zaradi česar je bilo na precej popeskanih cestah še težje zadržati zbranost in se izogniti napakam. V takih razmerah pa se potrdijo tudi najboljši vozniki - Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) vozil zanesljivo, hitro in na trenutke dovolj premišljeno za zanesljivo zmago v skupni razvrstitvi, za njim pa je po doseženih časih še najbolj izstopal zmagovalec Divizije 2 (pogon na en par koles) Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (opel corsa rally4).

Video - akcija iz Velenja

Najhitrejše tri slovenske posadke na reliju v Velenju. Foto: Gregor Pavšič

Rok Turk je v Velenju zmagal šestič. Foto: Gregor Pavšič

Turk je v Velenju vozil devetnajstič, zmagal pa že šestič.Štirideset let je že minilo od prvega relija v Velenju, ki so ga leta 1984 pripravili še v skromnih okvirjih in brez ambicij po skoraj štiridesetletni tradiciji. Nobena druga športna avtomobilska prireditev v Sloveniji nima tako dolge tradicije. Reli Saturnus je dočakal 37 izvedb, ilirskobistriška gorskohitrostna dirka bo letos potekala tridesetič.

Prihodnje leto bo čas še za 40. izvedbo relija Velenje, čeprav je res, da so leta 1990 že pripravljen reli zaradi okoljevarstvenih pritiskov v zadnjem hipu odpovedali.

Rok Turk je bil letos na štartu relija v Velenju že devetnajstič. Le njegov sokrajan Darko Peljhan ima več štartov in sicer kar 29. Turk je prvič vozil leta 2002 z volkswagen polom, ko je bil še mlad 20-letni nadebudni začetnik v reliju, ki se je pred tem kalil v Peljhanovem spremljevalnem moštvu. Danes Turk sodi med zelo izkušene dirkače, ki ima pod pasom že več kot dvesto odpeljanih relijev.

Martin Čendak in Jakob Markežič - zmagovalca Divizije 2. Foto: Gregor Pavšič

Turk pobegnil Čehu, Grossija zanimal predvsem prihod v cilj

Tudi zato je velenjskega letos začel odločno in hitro, s tem pa tudi takoj ušel večini zasledovalcev. Izjema je bil le češki voznik Filip Kohn (škoda fabia rally2), ki je dirkač iz mladinskega svetovnega prvenstva, ki pa je tokrat prvič vozil dirkalnik razreda Rally2.

Kohn je odgovoril na Turkove čase in celo prevzel vodstvo, toda po prazni pnevmatiki na četri hitrostni preizkušnji je izgubil 20 sekund in nato rutirani Turk ni več dovolil, da bi se mu Kohn približal. V cilju je imel pred Čehom 37 sekund prednosti. Skupno tretji je bil predlanski nemški reli prvak Philip Geipel (škoda fabia rally2) z zaostankom 45 sekund.

Med Slovenci je bil Turku najbližje lanski prvak Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5). Po odstopu na prvem reliju v Vipavski dolini tokrat ni želel tvegati in je vse podredil prihodu v cilj. Začel je počasneje, v drugi polovici relija pa že postavljal konkurenčne čase. Na tretje mesto se je med Slovenci prebil Mitja Klemenčič s sovoznicom Vilijem Ošlajem (škoda fabia R5), ki je tako zmagal tudi v razvrstitvi Masters (vozniki nad 50 let).

Domen in Klara Slejko, zmagovalca Divizije 1. Foto: Gregor Pavšič

Vasja Miklavčič in Martin Černigoj sta zmagala v Diviziji 3, kjer je odstopilo kar nekaj favoritov. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prava poslastica je bila v Diviziji 2 (dvokolesno gnani avtomobili), kjer je prvič zmagal Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (opel corsa rally4). Nekdanji državni prvak v Diviziji 1, ki se je lani kalil v italijanskem prvenstvu IRC, je začel izjemno odločno in hitro pobegnil glavnemu tekmecu Marku Škulju s sovoznikom Urošem Ocvirkom (opel corsa rally4).

Čendak je bil v prvi polovici relija tretji najhitrejši skupno med Slovenci, njegov zaostanek za Turkom pa je bil komaj sekund in pol na kilometer hitrostne preizkušnje. Za razliko od prvega relija v Vipavski dolini je Čendak zdržal do cilja brez napak in prekinil serijo desetih zaporednih zmag za Škulja na relijih v Sloveniji. Prednost Koprčana, ki je dobil osem od enajstih hitrostnih preizkušenj, je bila 33 sekund. Tretji v tem razredu je bil tokrat odlični domačin Mitja Glasenčnik s sovoznikom Matejem Pistotnikom (peugeot 208 rally4), njegov zaostanek za Čendakom pa je bil že dve minuti.

Domačin Mitja Glasenčnik (peugeot 208 rally4) je bil s sovoznikom Matejem Pistotnikom med Slovenci šesti skupno. Foto: Gregor Pavšič

Do cilja relija je pripeljalo skupno 52 posadk, od tega je bilo slovenskih 28. V Diviziji 3 sta reli končali le dve posadki, saj je več vodilnih odstopilo. Reli je izjemno hitro začel Robi Kresnik (renault clio RS) in imel že minuto prednosti, nato pa je odstopil. Zmaga je šla v roke Vasji Miklavčiču s sovoznikom Martinom Černigojem (renault clio RS). V Diviziji 1 zmaga za Domna in Klaro Slejko (opel adam cup), ki sta imela minuto prednosti pred zasledovalci. Najbližje jima je bil Luka Brus s sovoznikom Tadejem Zaljuberškom (opel adam cup).

Rezultati za slovensko DP:

Skupno za slovensko DP: 1. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2); 2. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) + 1:05,8; 3. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 3:19,4; 4. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) + 3:34,5; 5. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 4:08,0; 6. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 5:35,1; 7. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 5:43,3; 8. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 5:53,0,; 9. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 7:12,0; 10. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 rally4) + 8:12,6; …

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič