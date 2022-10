Včeraj pri Moravčah: buggy je preskočil ograjo #video

Tom Nemarnik je bil že pred dvajsetimi leti eno izmed vodilnih imen slovenskega avtomobilskega športa. Portorožan je začel v kartingu in se takrat prek formule 3 in formule 3000 prebijal tudi na mednarodno dirkaško raven. Pozneje ga je premamil reli, pa nato spet nazaj karting in včeraj je zmagal še v avtokrosu. Nemarnik je med tistimi, ki so se zapisali vse bolj priljubljenemu razredu KartCross. Tekmovalci z njimi so bili včeraj med vsemi v finalni vožnji tudi najhitrejši.

Foto: Gregor Pavšič

"Tole je odlična in tudi cenovno dostopna zabava, sicer pa bi glede dirkaških užitkov v svoji karieri izpostavil formulo 3," je komentiral Nemarnik, ki kljub zmagi zaradi enega odstopa na letošnjih dirkah ni mogel poseči v boj za naslov državnega prvaka.

Dirke v razredu KartCross so bile sicer le eden izmed vrhuncev dirke, ki so jo tako kot spomladi organizirali pri ASC Mustang. Kljub mednarodni konkurenci je tudi na vrhu Divizije 3 med zmogljivimi buggyji na vrhu stal izkušeni Igor Kern, v tem razredu pa smo videli tudi najbolj atraktivno nesrečo dneva – prek ograje je odneslo Roberta Kociperja, ki pa ni bil poškodovan.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V finalnih vožnjah med Slovenci najhitrejši Tom Nemarnik v KartCrossu. Povprečje v finalu 73,4 km/h in najboljši čas 31,3 sekunde, Igor Kern z buggyjem v Diviziji 3 71 km/h in najboljši čas 32,4 sekunde.

Kern potrdil naslov državnega prvaka

Pred več tisoč gledalci so vozniki avtokrosa prikazali mnoge tesne in nepopustljive vožnje, ob koncu dirkaškega konca tedna pa je bilo junakov prav gotovo več. Eden osrednjih je bil Igor Kern, veteran slovenskega avtokrosa, ki je v mednarodni konkurenci zmagal v Diviziji 3 med buggyji in s tem tudi potrdil naslov državnega prvaka. Sprva je v finalu kazalo na zmago Davida Kosirnika, a je Kern vendarle prehitel mlajšega tekmeca in slavil lepo zmago. Finalna dirka je bila prekinjena po nesreči Roberta Kociperja, za Kernom in Kosirnikom pa je tretje mesto osvojil Matej Grabnar. Kernu, ki je v finalu vozil s hitrostjo 71 kilometrov na uro, je pripadel tudi najhitrejši čas dirke te atraktivne divizije.

Še bolj napeto je bilo cel dan v razredu KartCross. Po predtekmovanju je imela prva šesterica voznikov svoje najboljše čase le v razmaku 0,3 sekunde. To je obetalo izjemno razburljiv finale in veliko gneče že v prvem levem ovinku po štartu. Tako je tudi bilo. Kratko sta potegnila Mitja Petrovčič, ki je z odstopom izgubil vse možnosti za naslov prvaka, in tudi Matija Rakovec.

V razredu KartCross šest v treh desetinkah sekunde

Za vodilnima tujcema, Slovakom Baratijem in Čehom Sulekom, se je med Slovenci najbolje znašel Tom Nemarnik. Osvojil je končno tretje mesto in prehitel Italijana Berta, ki je bil na predtekmovalnih dirkah večkrat hitrejši od Nemarnika. Med Slovenci je bil drugi Rakovec, tretji pa Klemen Zupan. Ta je tako ubranil prednost v skupnem seštevku in postal državni prvak. Zmagovalec Nemarnik je v tem razredu vozil celo hitreje od Kerna.

V Diviziji 1a sta finale drug za drugim vozila Žiga Kraševec (VW polo) in Tilen Pogačar (seat ibiza). Kraševec je branil prednost v skupnem seštevku državnega prvenstva in Pogačarju ni dal priložnosti za prehitevanje. V skupni razvrstitvi je slavil Hrvat Fero (fiat punto), med Slovenci pa je bil za Kraševcem in Pogačarjem skupno tretji Jani Kosirnik (suzuki baleno).

V Diviziji 1 sta slovenske barve v finalu zastopala Primož Omahna (audi) in Anže Švarc (ford focus), v Diviziji 3A pa med 1,6-litrskimi buggyjl le Silverster Jeras.