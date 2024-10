Nedelja pri Moravčah: odpadali so kilogrami in kilogrami blata #video

Poligon KAPS pri Moravčah je gostil zadnjo letošnjo dirko državnega prvenstva v avtokrosu, ki je štela tudi za državni prvenstvi Hrvaške in Avstrije ter FIA CEZ. Na zahtevni blatni progi se je pred številnim občinstvom predstavila večina najboljših slovenskih avtokrosistov in tudi nekaj kakovostnih gostov iz tujine. Med buggyji je odlično sezono kronal Igor Kern, ki letos ne pozna poraza, v razredu KartCross pa je slabši dan prvaka Toma Nemarnika izkoristil Boštjan Jenc in dosegel prvo zmago v sezoni. S prepričljivo zmago v Diviziji 1 je naslov državnega prvaka osvojil Žiga Kraševec, ki je letos tudi prvak svoje divizije v FIA CEZ.

Rezultati dirke v Moravčah med Slovenci:

SuperBuggy Divizija 1: 1. Igor Kern, 2. Robert Kociper, 3. Matej Grabnar, 4. Bojan Osredkar, 5. David Kosirnik

KartCross: 1. Boštjan Jenc, 2. Marko Hribar, 3. Niki Zorec, 4. Mitja Petrovčič, 5. Tom Nemarnik

Divizija 1: 1. Aleksander Križman (mitsubishi lancer), 2. Janez Kosirnik (suzuki baleno), 3. Matej Lavrič (subaru impreza), 4. Primož Omahna (audi)

Divizija 1A: 1. Žiga Kraševec (VW polo), 2. Rok Jurišič (VW polo), 3. Luka Lisjak (VW polo), 4. Anže Cerar (peugeot), 5. Jani Avbelj (VW golf) …

Buggy 1.600 Div 3A: 1. Silvester Jeras

Legenda slovenskega avtokrosa: "Moja najboljša sezona …"

Igor Kern je legenda slovenskega avtokrosa, ki je s popolno sezono in štirimi zmagami včeraj potrdil nov naslov državnega prvaka. "To je moja najboljša sezona do zdaj," je v Moravčah povedal Kern, ki se je z avtokrosom prvič srečal že kot najstnik. Podporniki iz ekipe Kern in prijatelji ga vodijo naprej, in čeprav je nekajkrat že mislil, da je napočil čas za konec kariere, so skupaj našli pot za nove športne izzive. Bo tako tudi za sezono 2025? "Da, tako se šušlja," je ob koncu letošnje sezone že namignil 52-letni Kern.