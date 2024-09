Kitajski Xpeng je včeraj v Stockholmu potrdil visoke evropske ambicije, širitev s severa tudi v druge države in potencialno gradnjo svoje evropske tovarne. V ospredju je bila umetna inteligenca, avtonomna vožnja in njihov osrednji električni model G6 na 800-voltni platformi.

Foto: Xpeng Kitajski Xpeng je včeraj v Stockholmu potrdil visoke evropske ambicije, širitev iz severa tudi v druge države in potencialno gradnjo svoje evropske tovarne. V ospredju je bila umetna inteligenca, avtonomna vožnja in njihov osrednji električni model G6 na 800-voltni platformi.

Xpeng je šele deset let stara avtomobilska znamka, ki jo je ustvaril kitajski "Elon Musk" He Xiaopeng, v Evropi pa smo zanjo podrobneje slišali po sklenitvi tehničnega partnerstva z Volkswagnom.

Svoj avtomobilski posel resda šele postavljajo na noge, toda Kitajci so zelo uspešni pri razvoju različnih elektronskih sistemov, integracije umetne inteligence in napredne avtonomne vožnje. Vse to so področja, ki so premamila tudi Volkswagen in Xpeng je postal njihov ključni razvojni partner za večjo konkurenčnost nemških avtomobilov na kitajskem trgu.

Foto: Xpeng

Evropski vstop prek severnih držav

Xpeng pa seveda razvija in prodaja tudi svoje avtomobile. V Evropo so dokaj potiho prišli že leta 2021. Ciljali so na severno Evropo, torej Skandinavijo, Dansko in Nizozemsko, ki iz različnih razlogov najhitreje sprejemajo električne avtomobile. Xpeng je že vstopil tudi na nemški trg, a to so bili do zdaj še dokaj zadržani koraki in temu primerna je bila tudi prodaja. Danska ostaja njihov najuspešnejši poizkus, Nemci kljub povezavi z Volkwagnom za xpenge še ne stojijo v vrsti.

Pred dnevi izdelali svoj polmilijonti avtomobil

Xpeng je letos v prvih osmih mesecih globalno prodal 77 tisoč avtomobilov, od svoje ustanovitve pa so jih do zdaj že izdelali več kot 500 tisoč. Jubilejni polmilijonti avtomobil so iz tovarne poslali konec prejšnjega tedna. To je bil Xpengova kompaktna limuzina mona 03.

Z znamko Mona vstopa Xpeng prvič tudi v cenovno dostopnejši razred, model 03 pa je njihov odgovor na Tesline osrednje modele. Na Kitajskem stane ta novi Xpengov adut niti 120 tisoč juanov oziroma pretvorjeno 15 tisoč evrov.

Foto: Xpeng

Foto: Xpeng

Kljub evropski stagnaciji trga električnih vozil se ne umikajo

Podobno kot je pred dobrim tednom storil Dongfeng v Torinu, je včeraj dogodek za napoved evropskih ambicij Xpeng organiziral v Stockholmu. Bistvo sporočila je bilo, da ostajajo zvesti Evropi kljub napovedanim višjim carinam, te bodo vključili v ceno svojih avtomobilov, Xpeng napoveduje širitev trgovske mreže v severni Evropi in postopno širitev tudi na druge evropske trge. Evropske tovarne za zdaj konkretno ne napovedujejo, zagotovo pa o njej dolgoročno razmišljajo.

Širitev tudi v zahodno- in južnoevropske države

Pri napovedi širitev so bili zaradi gostiteljev bolj konkretni za Švedsko. Tam bodo še letos odprli dodatnih prodajnih mest, tako da jih bodo imeli skupno 20. V drugi polovici leta se Xpeng širi tudi v Španijo, Veliko Britanijo in na Portugalsko.

Kitajci stavijo na avtomobilsko integracijo umetne inteligence

Na sredino odra se je pripeljal njihov osrednji športni terenec G6, seveda električni z 800-voltno platformo, in to brez voznika. Pripeljal se je sam in po ukazu parkiral sredi odra.

Kitajci so pokazali nekaj svojih sistemov in tehnologij – na primer tianji X, ki integrira rešitve umetne inteligence v vozila, nabor 29 kamer in senzorjev za optimizacijo vozniško-asistenčnih sistemov, lastne sisteme za "učenje" avtomobila na podlagi prejetih podatkov s strani potez voznika, funkcije samodejnega priklica vozila, lastni čip za procesiranje vseh izzivov umetne inteligence v vozilih, pa tudi nekoliko lažje razumljivi sistem V2L (polnjenje zunanjih porabnikov s pomočjo baterije avtomobila) in tako imenovani "camping mode" (dolgoročno nastavitev klimatske naprave, sistem podoben Teslinemu).