Vas zanimajo novosti? Ti avtomobili letos pripeljejo v Slovenijo.

Avtomobilsko leto 2024 bo pestro in na slovenske ceste bo zapeljalo več pomembnih novosti z najrazličnejšimi tipi pogonov.

Volkswagen si veliko obeta od novega tiguana. Foto: Volkswagen Tudi leto 2024 bo na slovenskem avtomobilskem trgu zelo pestro. Že januarja bodo na ceste pripeljale prve novosti, teh pa bo nato do konca leta še veliko. Datumi prihoda avtomobilov v Slovenijo so pri vseh novostih le okvirni, saj so danes natančna napovedovanja v avtomobilski industriji še naprej nehvaležna.

Pomembne novosti imajo tudi vodilne znamke. Volkswagen čaka na prenovljenega golfa, T-crossa in povsem nova tiguana ter passata, Škoda čaka nova kodiaqa in superba ter prenovljeno octavio, Toyota novega električnega SUV in novega landcruiserja, Dacia novega dusterja, Peugeot bo pripeljal novo generacijo modela e-3008, Renault pa že jeseni tudi reinkarnacijo kultne petke. Na trgu lahko poleg uveljavljenih znamk pričakujemo tudi nova imena iz Kitajske. S precej veliko verjetnostjo lahko napovemo tudi prenovljeni tesla model Y, lani zanesljivo najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji.

Oktobra bo v Sloveniji tudi že električni renault 5. Foto: Renault

Spodaj pregled že zdaj znanih novosti, ki so jih potrdile tudi znamke: