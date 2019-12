Varnostni testi: VW sharanu so odpadla vrata #video

Čeprav je porsche taycan na varnostnem testu Euro NCAP dosegel pet zvezdic, se je na tokratnem testu še bolje odrezala tesla X. Kot edini avto je zaznal pešce tudi v temi in z odliko opravil teste pri samodejnem zaviranju v sili, kjer se je ustavil v večini primerov. Zdaj že kar staremu volkswagen sharanu so se pri bočnem trku odprla in se snela stranska drsna vrata, a sta skupaj s seat alhambro še vedno dosegla štiri zvezdice. Najslabši rezultat letos je dobil jeep renegade in si prislužil le tri zvezdice.

Vstopni taycan 4S, opremljen z opcijsko izboljšano zmogljivostjo baterije, je dobil več kot 80 odstotkov točk pri varnosti odraslih in otrok. Odličen rezultat za avto takšnih dimenzij in glede na položaj sedenja potnikov, toda uspeh taycana je v določeni meri zasenčila tesla X. Čeprav gre za starejši model, je X s pomočjo programskih nadgradenj še vedno dosegel pet zvezdic in napovedal boj za najbolj varen avtomobil leta 2019.

Pri Euro NCAP so bili navdušeni predvsem nad samodejnim zaviranjem v sili, saj se je avtomobil samodejno ustavil ali izognil trčenju v večini primerov. Tako kot tesla 3 je X dobil 94 odstotkov točk pri varnostnih sistemih in 98 odstotkov pri varovanju odraslih potnikov. Teslin X se je zaradi naprednih varnostnih sistemov samodejno ustavil tudi ponoči in lutko obvaroval pred odhodom v pokoj.

Sharanu so se odprla stranska vrata

Pet zvezdic so si prislužili še ford puma, škoda octavia, renault captur, audi Q7, subaru forester in z dodatnim varnostnim paketom tudi Kljub svoji starosti sta štiri zvezdice dobila volkswagen sharan in seat alhambra. Pri Euro NCAP so pohvalili napredek teh dveh velikih enoprostorcev, ki sta v prodaji v nespremenjeni obliki naprodaj že od leta 2010. Foto: EuroNCAP peugeot 2008.

Skupina Volkswagen je poskrbela za sprotno varnostno posodabljanje modela z varnostnimi pripomočki in asistenco, zato sta si kljub nepričakovanemu in nevarnemu odprtju stranskih drsnih vrat prislužila štiri zvezdice.

Zadnji letošnji test bo izveden 18. decembra, takrat pa bodo znani tudi najbolj varni avtomobili v letošnjem letu.