Varnostni test šokiral Fiat: panda brez ene same zvezdice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: EuroNCAP Po puntu z nič zvezdicami še panda

Potem ko je fiat punto kot prvi avtomobil na svetu na varnostnem testu Euro NCAP dobil nič zvezdic, se je zgodba za italijanskega proizvajalca ponovila. Če puntu oprostimo, ker ga ne izdelujejo več in je odšel v avtomobilsko zgodovino, pa je to pri pandi naravnost alarmantno. Panda je namreč drugi najbolje prodajani majhen avtomobil v svojem razredu v Evropi, dobila pa je 45 odstotkov točk pri zaščiti odraslih potnikov in le 16 odstotkov pri zaščiti otrok. Za nabor varnostnih sistemov si je prislužila le sedem odstotkov vseh točk.

Drugi udarec za skupino FCA je samo ena varnostna zvezdica za jeepa wranglerja. Čeprav smo že ob koncu leta 2019, ko vsi proizvajalci načrtujejo prehod na avtonomna vozila, wrangler ne ponuja ne samodejnega zaviranja v sili ne sistema za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu.

Wrangler se ni dobro odrezal niti pri varovanju odraslih potnikov (50 točk), otrok (69 točk) in pešcev (49 točk).

Pet zvezdic s težavami

Organizacija Euro NCAP je tokrat testirala precej avtomobilov. Med njimi je bil tudi hyundai santa fe, ki je na testu dobil pet zvezdic, vendar z opozorilom. Med testom trka se je sprožila stranska zavesa, a se pri tem nekoliko natrgala. To se je zgodilo le pri avtomobilu z nameščeno panoramsko streho. Korejci so že našli rešitev, prvi prodani avtomobili bodo vpoklicani, na drugih pa so popravke opravili že v tovarni.

Pet zvezdic si je prislužil tudi BMW X5. Osvojil jih je brez težav, pri Euro NCAP so omenili le zračne blazine za kolena, ki udarca ne ublažijo dovolj. Enake težave je imela že serija 5.

Audi, Jaguar, Peugeot in Volvo postavljajo nove varnostne standarde

Pet zvezdic so dobili še audi Q3, jaguar I-pace, peugeot 508 in volvo V60/S60. Prav vsi so si prislužili posebno pohvalo organizacije, saj postavljajo merila drugim proizvajalcem glede varnosti.

Foto: EuroNCAP

Foto: EuroNCAP