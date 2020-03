V Slovenijo pripeljal SUV, ki nikakor ni le šminka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

GLB ima deset centimetrov daljše medosje kot razred B in je le dva centimetra krajši kot GLC. Foto: Gašper Pirman

Ko je Mercedes-Benz predstavil novi kompaktni športni terenec, so se novinca zelo razveselili predvsem pri slovenskem uvozniku. Ker imajo pri nas kompaktni modeli kar polovičen prodajni delež znotraj znamke, bo imel družinsko uporabni GLB pomembno besedo pri dvigovanju prodajnih številk. Dva centimetra krajši kot GLC, vendar s prostornejšo potniško kabino, bo v letos našel približno 70 kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 37 tisoč evrov.

Res, da GLB oblikovno sledi prepoznavnemu vizualnemu podpisu znamke, vendar se ravno zaradi bolj škatlaste oblike razlikuje od drugih športnih terencev te znamke. Tudi po zunanjih merah ga težko uvrščamo med kompaktne modele, saj je le dobra dva centimetra krajši od modela GLC (4.634 proti 4.656 mm) in precej daljši kot novi GLA (4.410 mm). Da sega na skrajne konce kompaktnega razreda dovolj, pove tudi njegovo dolgo medosje (2.829 mm), ki je kar deset centimetrov daljše kot tisto, v družinskem razredu B (2.729 mm).

V novembru plan 50, zdaj že 70 prodanih avtov

Čeprav je GLB v prodajne salone zapeljal šele te dni, so pri uvozniku Autocommercu že prodali deset avtomobilov. Ravno zaradi Prtljažni prostor pri petsedežni različici meri 500 litrov, če ima vgrajeno pomično zadnjo klop, pa se ta prostor lahko poveča na 570 litrov. Foto: Gašper Pirman njegove družinsko uporabne potniške kabine ter navsezadnje varnostno-digitalne naprednosti je našel precej simpatij. Tako so prilagodili tudi svoje prodajne načrte za letošnje leto. Namesto petdeset GLB-jev bodo kupcem prodali vsaj sedemdeset teh modelov, kar le priča slovenski naklonjenosti nekoliko manjšim, a posledično tudi cenejšim mercedesom.

Zaradi vpliva koronavirusa na avtomobilsko industrijo je sedaj težje napovedovati, kako se bo trg športnih terencev letos gibal. A glede ne pretekla leta se tudi letos SUV manija ne bo umirila. V Sloveniji je bil leta 2014 vsak deseti prodani avto športni terenec, v lanskem letu pa že vsak tretji, in po podatkih analitikov, tudi to še ne pomeni konec rasti prodaje.

S petimi ali s sedmimi sedeži?

Zadnja dva sedeža v tretji vrsti za doplačilo, ob prevozu dodatnih dveh potnikov pa se prtljažni prostor skrči na 150 litrov. Foto: Gašper Pirman A ne glede na gibanje trga je treba poudariti, da ima GLB kar precej adutov v rokavu in ni presenečenje, da bo postal pomemben prodajni člen znamke. Naj sprva začnemo pri enem izmed pomembnejših adutov, s katerim prepričuje predvsem družinsko usmerjene kupce. To je prtljažni prostor. V petsedežni različici meri velikih petsto litrov, če se kupec odloči za devet centimetrov pomično zadnjo klop (doplačilo dobrih 400 evrov), se ta lahko poveča na 570 litrov oziroma 1.805 litrov ob podrti zadnji klopi. V primeru sedemsedežne različice (doplačilo 1.500 evrov) pa ima ob postavljenih zadnjih sedežih prtljažni prostor 150 litrov.

Ker gre navsezadnje za kompaktni model, tretja vrsta uradno ni namenjena prevozu potnikov, višjih kot 168 centimetrov. Gre za bolj zasilno rešitev pri prevozu odraslih oziroma je v bistvu namenjena otrokom in nižjim potnikom. Zadaj smo sicer sedli sami in s 180 centimetri resnično bolj zasilno, a krajšo pot bi lahko brez težav potrpeli. Če bi kdo želel v tretji vrsti na dnevni ravni prevažati odrasle potnike, pa bi moral pogledati k dvema razredoma večjemu modelu GLE, kjer je zadaj dovolj prostora za 194 centimetrov visokega potnika.

Ročni menjalnik je zgodovina (skoraj)

GLB bo na voljo v treh različnih bencinskih različicah, med njimi tudi v športni izvedbi 35 AMG. Vsi motorji so štirivaljni. Osnovno izbiro predstavlja 1,33-litrski Renaultov bencinski motor z močjo 120 kilovatov (163 konjev). Tu je še dvolitrski bencinski motor z močjo 165 kilovatov (224 konjev), AMG 35 ima 225 kilovatov. Pri dizelskih motorjih pa znaša moč motorjev od 85 do 140 kilovatov.

Pri vseh motornih kombinacijah je zaenkrat edina izbira 8-stopenjski samodejni menjalnik, razen pri vstopnem bencinarju, kjer je serijsko vgrajen 7-stopenjski samodejni menjalnik. Pri 200 d in 220 d ter bencinskima 250 in AMG 35 je na voljo tudi štirikolesni pogon za doplačilo 2.500 evrov.

Voznik v GLB-ju lahko uživa v vseh digitalnih zaslonih ter vozi s pomočjo enakih varnostno-asistenčnih sistemov, ki jih najdemo v drugih mercedesih. Foto: Gašper Pirman

Ni le maneken, rad se tudi umaže

Štirikolesno gnani GLB nudi tudi ustrezne programe »off road« za vožnjo po terenu. Medtem ko je moč motorja pri klasičnih programih Na zadnji klopi je ostalo še dobrih dvajset centimetrov prostora za kolena in dobrih deset centimetrov za glavo. Foto: Gašper Pirman vožnje (comfort/eco) med osema razporejena v razmerju 80:20 in pri športnem programu »sport« v razmerju 70:30, v programu »offroad« sklopka štirikolesnega pogona deluje kot vmesna zapora diferenciala in tako je razmerje moči ves čas 50:50.

Med asistenčnimi sistemi za vožnjo po terenu najdemo dodatno stransko osvetlitev (matrični žarometi LED, stalna stranska osvetlitev do hitrosti 50 kilometrov na uro), prav tako izpostavljamo prikaz različnih parametrov na zaslonu pred voznikom (trenutni nagib vozila, kot vstopa …), podporo s 360-stopinjsko kamero (še posebej uporabno pred previsi, kjer izza volana ne vidimo poti) in sistem za elektronsko nadzorovan spust po strmem terenu. Pri tem je mogoče hitrost spuščanja nastavljati od hitrosti dva do 18 kilometrov na uro.

GLB je sicer 20 centimetrov oddaljen od tal, zmore 35-stopinjski naklon, vstopni kot je 18, izstopni kot pa 18,3 stopinje.

