V izboru tri države: Volkswagen bo postavil novo tovarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo prihodnje leto določil lokacijo svoje nove tovarne baterij v vzhodni Evropi. Med kandidatkami so Češka, Madžarska in Poljska.

Volkswagnov koncern želi do konca desetletja v Evropi postaviti šest velikih tovarn za izdelavo oziroma sestavljanje baterijskih paketov za svoja električna vozila. Eno med temi, odprli jo bodo leta 2027, bodo postavili v vzhodni Evropi.

Izbirali bodo med tremi državami

Nemci se bodo odločali med Češko, Madžarsko in Poljsko, ki so vse že močno vpete v evropsko avtomobilsko industrijo. Kljub manjši zamudi pri določitvi lokacije naj bi to izbrali v prvih šestih mesecih prihodnjega leta.

Predsednik Volkswagna Herbert Diess in Thomas Schmall, ki je v upravi zadolžen za področje tehnologije, sta bila v začetku tedna na obisku na Češkem. Tam sta se srečala s predstavniki Škode, prav tako pa sta si pobližje pogledala tudi državno strategijo za elektrifikacijo. Ta bo eden pomembnejših dejavnikov pri izbiri lokacije nove tovarne.

Obisk Češke tik po volitvah in porazu Babiša, ki je kritiziral avtomobilsko elektrifikacijo Evrope

Obisk so organizirali tik po čeških parlamentarnih volitvah, na katerih je stranka dozdajšnjega premierja Andreja Babiša za las izgubila prvo mesto. Babiš je bil kritik evropske strategije za elektrifikacijo vozil in predvsem določanja datuma, ko v Evropi ne bo več mogoče kupiti novega avtomobila z bencinskim ali dizelskim motorjem.

Prehod na električna vozila bi namreč spremenil tudi zaposlitveno strukturo v čeških avtomobilskih tovarnah.