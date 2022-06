Uvoz vozil iz tujine: to spregledajo številni

Oglasno sporočilo

Uvoz vozil iz Nemčije ali drugih držav EU je lahko enostaven. Uvoz rabljenega vozila je vsekakor ena od rešitev, saj so v drugih državah z večjimi trgi ponudbe bogatejše. A ni vse zlato, kar se sveti. Avto oglasi − slovenski kupci očitno radi posegajo po tujih rabljenih vozilih, samo lani je bilo, po podatkih organizacije AMZS (1), uvoženih malo več kot 37 tisoč vozil, kar je za dobro četrtino več kot leto prej.

Statistika govori, da je zgornja meja, pri kateri se ustavi povpraševanje za rabljeno vozilo, okoli 20 tisoč evrov. In ker je med najbolj iskanimi znamkami Volkswagen na prvem mestu, Škoda pa na trdnem tretjem, je odločitev malodane samoumevna.

Mar ni najbolj enostavno, če lahko kupec, ki se odloči za uvoz, vse uredi na enem mestu, iskanje vozila in sam postopek uvoza pa prepusti strokovnjaku? Pa tudi tukaj ni vseeno, komu zaupate, saj so nekateri uvozniki res le samo posredniki. Drugi, kot Porsche Inter Auto, pa ponujajo še veliko več (2).

Uvoz vozil – dodatna prednost zaupanja

Pri Porsche Inter Auto, kjer imajo njihovi strokovnjaki za uvoz dostop do najbolj širokega nabora vozil tudi za že omenjeni najbolj priljubljeni znamki med kupci, uredijo čisto vse, za svojimi vozili pa trdno stojijo in poskrbijo, da kupec dobi zares kakovostno vozilo. Zato se skrb za vozilo še kako izplača prepustiti strokovnjakom, saj poiščejo vozilo znotraj široke evropske partnerske mreže, informacije in vozila pa dejansko črpajo iz širokega nabora ter sodelovanja z evropskimi partnerji ter dobavitelji hišnih znamk Audi, Volkswagen, SEAT, Škoda in Porsche.

Uvoz vozila iz Nemčije, Avstrije, Francije, Švice, Luksemburga, Nizozemske, če jih naštejemo le nekaj, je torej lahko zelo enostaven. Kupec le opiše želje, prodajalec poišče ustrezno vozilo.

Vozilo bo večkrat pregledano in z dokazljivo zgodovino in vzdrževanjem.

Rabljeno vozilo z jamstvom, dokumentacijo in predhoden izračun uvoza pripravijo na enem mestu.

Primer podjetja, ki ni le posrednik, ampak za svojimi vozili in opravljenimi storitvami tudi stoji, je Porsche Inter Auto. Njihovi strokovnjaki namreč nudijo več kot podobna konkurenca, ki dejansko samo uredi dokumente in opravi transport.

Nakup in uvoz sta povsem transparentna, vozila imajo dokazljivo preteklost in zgodovino vzdrževanja. Ko namreč vozilo najdejo, ga najprej pregledajo že pri ponudniku, torej, še preden se lotijo nakupa. Po dejanskem uvozu vozila oziroma ko pride vozilo v Slovenijo, sledi še dodaten in izjemno natančen pregled 250 kontrolnih točk pri Porsche Inter Auto. In tudi kasneje nudijo garancijo oziroma jamstvo za uvoženo vozilo, vse z željo, da bo kupec pri njih povsem na varni strani.

Katere so bistvene prednosti pri Porsche Inter Auto? Poročilo stanja vozila pred nakupom,

100-odstotno preverjeni Porsche partnerji,

pregled 250 kontrolnih točk,

zagotovljena servisna mreža,

Porsche jamstvo RV PLUS do 24 mesecev. Vas zanima uvoz vozila in želite več informacij? Pokličite na 041 392 204. Z veseljem vam bodo pomagali! Pokličite naZ veseljem vam bodo pomagali!

In izbira dejansko ni zapletena: na internetni strani Porsche Inter Auto vpišete svoje podatke in kakšno vozilo želite, preostalo prepustite strokovnjakom iz mreže Porsche Inter Auto. Ti poiščejo vozilo, preverijo tako prodajalca kot dokumentacijo vozila, pripravijo poročilo prvega pregleda, uredijo že omenjen ponoven pregled po 250 točkah, ponudijo 24-mesečno jamstvo in lastno servisno mrežo. Torej, jamčijo za vozila, se hitro odzovejo na povpraševanje kupca, hitro poiščejo vozilo po kupčevih željah in potem lahko kupec vse ustrezne dokumente, od uvoznih in homologacijskih papirjev do izračuna in plačila DMV, uredi pri njih na enem mestu. Že pred odločitvijo pa kupec natančno ve, kakšni bodo stroški celotnega uvoza avtomobila, torej brez skritih finančnih presenečenj in podobnega.

Ker pri iskanju vozil sodelujejo izključno s preverjenimi partnerji, ki so na trgu prisotni že dlje časa ter imajo dobre reference, je kupec lahko prepričan, da bo v roke dobil vozilo z resničnimi podatki in mu bo predstavljeno dejansko stanje vozila, ob predaji vozila pa bo kupec prejel tudi vso dokumentacijo za FURS in potrdilo o skladnosti.

Radi rečemo, da je tudi prevelika ponudba moteča in begajoča, a v primeru Porsche Inter Auta to pomeni le eno: večja, ko je ponudba, lažje najdete svoj idealni avtomobil oziroma ga za vas najdejo strokovnjaki Porsche Inter Auto, ki kupca ne bodo pustili na cedilu ne pred, sploh pa ne po nakupu. Pri Porsche Inter Autu namreč vedo, kaj kupci potrebujejo in pričakujejo.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.