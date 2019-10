Uradno: Združitev Fiat-Chryslerja in francoskega PSA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško-italijanski avtomobilski proizvajalec Fiat Chrysler in francoska skupina PSA sta danes sporočila, da se bosta združila. V skupni družbi, ki bo imela sedež na Nizozemskem, bosta imeli družbi vsaka po 50-odstotni lastniški delež, skupaj pa bosta četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu.

Z združitvijo bo nastal četrti največji avtomobilski proizvajalec na svetu, pred njim bodo Volkswagen, zavezništvo Renault-Nissan in Toyota. Letno naj bi ustvaril približno 170 milijard evrov prihodkov in približno 11 milijard evrov dobička iz poslovanja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes v skupni izjavi zapisali v obeh družbah. Letno naj bi proizvedli 8,7 milijona vozil.

Skupno družbo bo vodil predsednik Fiata Chryslerja John Elkann, glavni izvršni direktor PSA Carlos Tavares pa bo glavni izvršni direktor in član upravnega odbora.

Zapiranja tovarn ne bo, letni prihranki do 3,7 milijarde evrov

Družbi bosta z združitvijo znatno privarčevali, saj si bosta delili stroške razvoja električnih avtomobilov, ki bodo v prizadevanjih sveta za znižanje izpustov toplogrednih plinov vse bolj prihajali v ospredje. Menijo, da bodo prihranki letno nanesli tja do 3,7 milijarde evrov, in sicer brez zapiranja tovarn.

Združitev obeh skupin bo sicer pod eno streho pripeljala znamke Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot in Vauxhall.

Fiat se je sicer že spomladi želel združiti z Renaultom, a je posel, ki mu je nasprotovala tudi francoska vlada, padel v vodo.