Uradno: pogovori o združitvi Peugeta, Citroëna in Fiata

Pri PSA so uradno potrdili pogovore s skupino FCA.

Skupini PSA Peugeot Citroën in Fiat Chrysler Automobiles sta uradno potrdili, da sta se začeli pogovarjati o mogočem sodelovanju in združevanju, ki bi močno pretreslo avtomobilski svet. V primeru združenja velikanov bi se razmerja moči močno spremenila, skupina Volkswagen pa bi znotraj Evrope dobila izredno močnega tekmeca.

"Potekajo pogovori, katerih namen je ustvariti eno vodilnih svetovnih skupin mobilnosti," so danes zapisali pri FCA ter potrdili poročanje medijev o mogoči združitvi skupin PSA in FCA. Združitev italijansko-ameriškega proizvajalca in PSA, ki je druga največja skupina po prodaji v Evropi, bi ustvarila mednarodno podjetje s skupno vrednostjo 47 milijard dolarjev (42,3 milijarde evrov).

Pri FCA še naprej aktivno iščejo novega poslovnega partnerja, saj so pred nekaj meseci neuspešno končali pogovore z Renaultom. Tudi pri tej povezavi bi imela veliko vlogo francoska vlada, ki je eden največjih lastnikov skupine PSA. Nenehno iskanje partnerjev je še en dokaz, da si avtomobilski proizvajalci želijo sodelovanja in s tem zmanjševanja stroškov razvoja novih platform.

Velika možnost za končni dogovor Jeep je ena pomembnejših znamk skupine FCA, ki je zelo uspešna tako v ZDA kot tudi v Evropi. Foto: Aleš Črnivec in Jeep

Max Warburton, analitik pri Bernsteinu, je izrazil optimistično mnenje glede združitve PSA in FCA. "V naših očeh je kombinacija FCA in PSA bolj logičen poskus združitve kot kombinacija FCA in Renaulta. Posel ima bistveno več možnosti za uspeh.

Analitiki se strinjajo, da bi bila združitev primerna tudi zaradi apetitov Peugeota, da se leta 2026 vrne v ZDA. Nazadnje so tam svoje avtomobile prodajali leta 1991. FCA bi hkrati dobil sveženj denarja in dobičkonosnost evropskega PSA. Izvršni predsednik skupine bi postal Carlos Tavares, zdajšnji predsednik skupine PSA, medtem ko bi John Elkann ostal predsednik ameriškega dela skupnega podjetja.

Glede na aktualne prodajne številke bi ta velika skupina na leto prodala okoli 8,7 milijona avtomobilov. S tem bi se po prodaji uvrstili na četrto mesto in prehiteli General Motors. PSA v Evropi proda 2,5 milijona avtov, skupina FCA pa le milijon. Z združitvijo bi FCA po drugi strani dobil dostop do evropskih trgov in hkrati lažje nagovarjal kupce na stari celini.