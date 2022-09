Prilagodili kultno oznako: to je prvi Oplov avto, ki jo bo nosil #foto

Oplovi športniki so zadnjih štirideset let nosili oznako GSi (Grand Sport Injection), ob prehodu na elektrificirane pogone pa bodo zdaj športno začinjeni Oplovi modeli nosili oznako GSe (Grand Sport electric). Na plečih kultnih predhodnikov, kot sta bili manta GSi ali astra GSi, je nastala astra GSe. Poganja jo priključno-hibridni pogon s 165 kilovati, 360 njutonmetri navora in baterija z zmogljivostjo 12,4-kilovatne ure, ki omogoča do 64 kilometrov dosega na izključno električno energijo.