Macron se z njim še ne vozi: vozili smo bodoči predsedniški avto #video

Svet premijskih limuzin je dodobra zaprt svet, ki mu kraljuje nemška trojica. Edini, ki se mu je uspelo resneje vmešati v njihovo prevlado, je Volvo, zdaj želijo po njihovih poteh stopati tudi pri francoski znamki DS. Njihov adut je klasična limuzina, model DS 9, s katerim stavijo na drugačnost, avantgardo in vrhunsko izdelano potniško kabino. Pri uvozniku vedo, da z DS 9 ne bodo podirali prodajnih rekordov, z njim želijo pokazati, da so tukaj, imajo znanje in predstavljajo odmik od razmeroma uniformirane nemške trojice.

Čustvena vez se z DS 9 splete že ob obisku salona. Tam sta ob njem parkirani dve avtomobilski legendi, njegova predhodnika, ki sta tlakovala pot znamki do današnjih uspehov. Ob pogledu na prvi avto z oznako DS je težko ostati hladen, še bolj srce zaigra ob pogledu na še eno legendo, SM z vgrajenim 2,7-litrskim Maseratijevim šestvaljnim motorjem. Čeprav gre za tri popolnoma različne avtomobile - vsak je nastal v svojem časovnem obdobju, ki so ga zaznamovale drugačne oblikovne in tehnološke zakonitosti -, si delijo kar nekaj podrobnosti.

Poudarek je na malenkostih

DS 9 od daleč ne bo pritegnil pogledov, saj na gre za načičkano ali drzno oblikovano limuzino. V tem pogledu gre za čisto klasiko brez novodobnih poskusov s kupejevskimi strešnimi linijami ali pomikov k športnim terencem. A DS 9 ima toliko več adutov, ko se mu približaš. Poln je majhnih podrobnosti, ki ga povezujejo s preteklostjo, a se z načinom ali natančnostjo izdelave teh malih podrobnosti jasno pomika v prihodnost. Tako ima recimo na zadnjem stebričku oranžno osvetljeni lučki, tako kot jih je imel DS 19. Na pokrovu motorja je poleg logotipa še pas, izdelan iz aluminija in z majhnimi lasersko vgraviranimi vdolbinicami. Tudi s tem se poklanja svojim prednikom. Zadnje luči so naravnost čudovite, s kvadratnimi poudarki in premikajočimi se elementi pa kaj veliko ne zaostajajo niti sprednji žarometi.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Obsedenost z iskanjem najudobnejše vozne izkušnje

Limuzina je dolga skoraj pet metrov in ima 2,9 metra medosne razdalje, kar seveda prinaša prostorsko bogato potniško kabino in hkrati pripomore k čim bolj udobni vožnji. A posebno izkušnjo napovejo že same potopne kljuke. Ko odpreš vrata, te pričaka razkošje brez primere. Prešiti sedeži, vinsko rdeče usnjeno oblazinjenje, veliko je ostrih linij in brušenega aluminija. Za volanom voznik potrebuje nekaj minut, da vsrka vse te podrobnosti in se spozna z različnimi stikali.

Poln je zanimivih podrobnosti, ki namensko odstopajo od modernega minimalizma, bližje je francoski avantgardnosti. Ob zagonu motorja se na vrhu sredinske konzole zavrti analogna ura. Med sprednjima sedežema sta dve vrsti zelo izrazito oblikovanih gumbov (odpiranje stranskih stekel, zaklepanje, ročna zavora …). Dejstvo je, da se vsak v tako dinamični potniški kabini ne bo počutil dobro. Vsekakor je DS 9 avto, ki bo delil mnenja. Tisti, ki jim bo taka urejenost dolgoročno v času lastništva všeč, se bodo v avtomobilu dobro počutil in vanj najverjetneje tudi zaljubili. Zvestih kupcev pri Francozih vsekakor ne manjka, lastniki citroena C6 so v Sloveniji zdaj končno dobili vrednega naslednika.

Priključni hibrid ustreza značaju avtomobila

Prvih nekaj deset kilometrov smo prevozili s pomočjo priključnohibridnega pogona. Pri nas je trenutno na voljo le ta, jeseni pa se mu bo pridružil še močnejši priključni hibrid s štirikolesnim pogonom in 264 kilovati sistemske moči. DS 9 sicer sloni na predelani in podaljšani prilagodljivi arhitekturi EMP2, kar omogoča predvsem bistveno večjo prostornost na zadnji klopi. Tam se sedi zelo udobno, prostora za noge je ogromno, naslonjalo za roke je nadpovprečno udobno in prostora za glave je prav tako več kot dovolj. Zadaj ni nobenega dodatnega zaslona ali možnosti upravljanja funkcij avtomobila, te naj bi prinesla različica s podaljšanim medosjem, ki jo bodo izdelovali v Franciji, ne na Kitajskem kot običajni DS 9.

Je pa v notranjosti izredno tiho. Tudi ko zmanjka električne energije (dovolj je je za okoli 40 kilometrov) in ob vožnji v hibridnem načinu, se bencinskega motorja praktično ne sliši. Se pa v notranjosti pozna, da je DS 9 star že dve leti. Novi DS 4 prinaša že modernejše in boljše rešitve, a za večjo nadgradnjo zaslona na dotik bomo morali počakati na novo generacijo. Vsekakor pa je DS 9 primeren "direktorski" avto.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman