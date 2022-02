Uradno: Škoda napoveduje najboljšo fabio #foto

Škoda oznako Monte Carlo, s čimer spominjajo na svoje uspehe na slovitem reliju, zdaj uporablja že 11 let. Kot prva jo je v drugi generaciji dobila prav fabia. Trenutno v tej različici poznamo modela kamiq in scala, kmalu pa se jima bo pridružila še nova generacija fabie. Ker je Škoda ne načrtuje v športni različici RS (podobno kot volkswagen polo GTI), bo monte carlo za fabio najbolj poskočna izvedba.

Vpadljivi dodatki tako zunaj kot znotraj fabie

Prepoznali jo bomo po rdeči barvi, črni maski motorja, manjšem aerodinamičnem dodatku, zadnjemu difuzorju in napisih Monte Carlo. Tudi v notranjosti lahko pričakujemo nekaj prestižnejših dodatkov z imitacijami karbona in rdečimi dodatki. Taka fabia ima usnjen volanski obroč in enako tudi ročno zavoro, ki bo klasična in ne elektronska. Sodeč po uradnih skicah bo na vrhu sredinske konzole digitalni zaslon, ki bo lahko 9,2- ali pa 10,25-palčen.

Glede motorjev pri Škodi še ne razkrivajo podrobnosti. Če sklepamo po obstoječi ponudbi pri preostalih modelih, bosta to predvidoma litrski trivaljni bencinski motor z močjo 81 kilovatov in pa močnejši 1,5-litrski štirivaljni motor z močjo 110 kilovatov. Tega lahko pričakujemo le v kombinaciji s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG.

Foto: Škoda

Foto: Škoda