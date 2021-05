Uradno: še deset let upanja za Alfo Romeo

Pri skupini PSA so si želeli obuditi staro slavo Alfe Romeo, a mnogi so dvomili, da jim bo to zaradi velikih finančnih vložkov uspelo. Zdaj je postalo uradno, Alfa Romeo bo imela svoje mesto v avtomobilskem koncernu Stellantis. Carlos Tavares je namreč razkril, da bodo za Alfo vzpostavili desetletni investicijski načrt in financiranje.

Alfa Romeo je z združitvijo skupin PSA in FCA postala ena izmed štirinajstih avtomobilskih znamk znotraj koncerna Stellantis. Za krmilo je sedel Jean-Philippe Imparato, Tavares pa je načrte z Alfo Romeo opisal z besedami: "Naredili bomo tisto, kar moramo narediti, da bomo visoko dobičkonosni s pravo tehnologijo."

Elektrifikacija in vozna dinamika

Za zdaj desetletni finančni načrt za Alfo Romeo še ni končan, toda Tavares je potrdil, da bo prihodnost elektrificirana, poudarek pa bo še vedno na vozni dinamiki. "V preteklosti je bilo veliko avtomobilskih podjetij pripravljenih kupiti Alfo. V očeh tistih kupcev ima veliko vrednost in imajo prav. Ima veliko vrednost," je dejal Tavares.

Na to, kaj morajo pri Alfi izboljšati, popraviti in razviti, ima Tavares jasen pogled. "Izboljšati moramo to, kako se pogovarjamo s potencialnimi kupci. Ni pravega stika z izdelki, zgodovino in tem, s kom se pogovarjamo. Moramo popraviti distribucijo ter razumeti, s kom se pogovarjamo in kakšno obljubo znamke jim ponujamo. Nekaj časa bo preteklo, da bomo to naredili prav."

Tonale bo prvi novi model znamke po združitvi, na ceste bo ta manjši SUV zapeljal prihodnje leto. Foto: Alfa Romeo

Ena izmed treh premijskih znamk skupine

Tavares je na položaj izvršnega predsednika Alfe Romeo postavil izkušenega menedžerja. "Premaknila se bo v svet elektrifikacije, toda to bomo storili v dinamični smeri s srčnim, uspešnim izvršnim direktorjem iz Peugeota. Imparato je Italijan in znamko vodi naprej s strastjo in vizijo."

Alfa Romeo bo ena izmed treh premijskih znamk znotraj Stellantisa. Tako Lancia kot DS bosta gradila na svoji zgodovini, a se ne bodo ozirali nazaj in začeli gradnjo znamk iz ničle. "Vsakemu dajemo priložnost, vsakemu dajemo okno desetih let. Financirali jih bomo deset let in v tem času opravili strategijo osnovnega modela. Izvršni predsedniki morajo biti jasni pri obljubah, jasni do kupcev, pri ciljih in komunikaciji znamke," je še povedal Tavares.