Uradno: Renault bo s Kitajci izdelal milijone klasičnih motorjev

Potem ko je Renault napovedal razvoj električnega twinga s trenutno šem neimenovanim kitajskim partnerjem, bodo vzporedno še naprej razvijali tudi klasične motorje in hibridne pogone. Na tem področju bo njihov partner kitajski Geely; skupaj bodo ustanovili podjetje, ki bo združilo razvojne in proizvodne kapacitete obeh družb.

Izdelali bodo do pet milijonov motorjev letno

Renault in Geely bosta imela enak lastniški delež v podjetju, ki bo prek 17 tovarn motorjev zagotavljalo pogone znamkam kot so Renault Group, Geely Auto, Volvo, Nissan, Mitsubishi in podobno. Na letni ravni bi prihodki lahko znašali 15 milijard evrov, izdelali pa bi lahko do pet milijonov motorjev letno.

Osnovna usmeritev bo v smer hibridnih pogonov. To bodo tako blagi kot tudi priključni hibridi, ki so pomembni predvsem na največjem kitajskem trgu.

Podoben skupni razvoj klasičnih motorjev so nedavno napovedali tudi Toyota, Mazda in Subaru.