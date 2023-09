Uradno iz Volkswagna: to bo novi passat #foto

Volkswagen je predstavil novo generacijo passata in sicer v karavanski izvedbi. Medosno razdaljo so podaljšali za deset centimetrov, priključni hibrid pa bo omogočal tudi hitro polnjenje.

Ob 50-letnici passata je Volkswagen razkril še deveto generacijo passata, ki bo predvidoma zadnja in na voljo le še kot karavanska izvedba. Passat bo zdaj veliko večji; v dolžino so ga podaljšali za 14,4 centimetra, tako da dolžina avtomobila znaša že 4,91 metra. Širši bo za dva centimetra, ob tem pa še za centimeter nižji. Pomemben podatek je pet centimetrov daljše medosje, ki meri 2,84 metra. Vse to pomeni, da bo imel passat več prostora v notranjosti. Za 40 litrov so povečali tudi osnovno prostornino prtljažnika, ki zdaj meri od 690 do 1.920 litrov - kadar so zadnji sedeži zloženi v ravno dno.

V notranjosti bo passat veliko bolj minimalističen, zasnova pa spominja na električne avtomobile družine ID. Tako kot pri tiguanu so tudi pri passatu prestavno ročico menjalnika preselili ob volanski obroč.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Priključni hibrid se bo polnil kot pravi električni avtomobil

Med pogoni izstopata dva priključna hibrida s sistemsko močjo 150 oziroma 200 kilovatov. Povečali so kapaciteto baterije na več kot 19 kilovatnih ur, kar bo omogočalo približno sto kilometrov električnega dosega. Pomembna novost je možnost polnjenja baterije prek enosmernega toka DC z močjo do 50 kilovatov (kW). Tudi na klasični polnilnici AC pa se bo baterija polnila z zavidljivimi 11 kilovati, kar so odlične napovedi iz vidika priključnega hibrida.

Široka izbira motorjev

Passat bo prvič na voljo tudi z 48-voltnim blagim hibridnim pogonom (eTSI s 110 kW), ki kinetično energijo pretvarja v električno in omogoča "jadranje" brez motorja z notranjim zgorevanjem. Ponudbo pogonov dopolnjujejo dva turbobencinska motorja (2.0 TSI) s 150 kW oz. 195 kW ter trije turbodizelski motorji (2.0 TDI) z 90 kW, 110 kW oziroma 142 kW. Za vse izvedbe je serijski avtomatski menjalnik z dvojno sklopko (DSG). Različici z motorjem z močjo 195 kW oz. 142 kW imata serijsko vgrajen štirikolesni pogon.

