Prihodnji teden bodo pri Škodi prenovili octavio, ki bo še naprej na voljo v limuzinski in karavanski izvedbi. Osvežili bodo odbijače, žaromete in še nekaj podrobnosti, pri pogonih pričakujemo bencinske in dizelske motorje, prav tako tudi priključno hibridno različico. Octavia je bila lani najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji.

Škoda je prvo generacijo octavie predstavila leta 1996 in od takrat so jih prodali že več kot sedem milijonov. Gre za četrto generacijo, ki je po štirih letih zrela za prenovo. Med tehnične novosti v Mladi Boleslavi izpostavljajo predvsem novo generacijo matričnih žarometov LED.

Foto: Škoda

Foto: Škoda