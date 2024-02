Uradno iz Škode: prva napoved sprememb octavie #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda octavia je bila lani v Sloveniji avtomobil z največ novimi registracijami. Bila je tudi gonilo rasti Škode, ki je bila za Volkswagnom lani druga najuspešnejša znamka na slovenskem avtomobilskem trgu. Octavio bodo kmalu predstavili s prenovljeno zunanjostjo in taka octavia bo še letos zapeljala tudi na slovenske ceste.

Uradnih informacij glede prenove je malo. Škoda napoveduje spremenjeno masko motorja in novo obliko zapisa na zadku vozila. Pri motorjih bo octavia predvidoma prevzela ponudbo iz prenovljenega kamiqa, kar pomeni nabor motorjev od enega do dveh litrov delovne prostornine. Na voljo bodo predvidoma tako bencinski kot dizelski motorji. Še naprej bo octavia na voljo kot limuzina in karavan. Več podrobnosti bo dokončnem razkritju prenovljene octavie.

Škoda bo predvidoma še letos razkrila tudi nov model elroq, ki bo električni naslednik karoqa.