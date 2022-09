Uradno iz Opla: namesto GSi zdaj GSe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prvi avtomobil bo oznako GSe dobila opel astra s priključnohibridnim pogonom. Imela bo nekoliko prilagojeno in nižje nastavljeno podvozje, ostrejše krmiljenje in izboljšane zmogljivosti motorja.

GSe bo na voljo tako za kombilimuzinsko kot tudi karavansko astro. Pri obeh pogon sestavlja 1,6-litrski bencinski motor. Kapaciteta baterije je 12,4 kilovatne ure. Sistemsko moč motorja so povečali na 165 kilovatov (225 "konjev”).

GSi je bila kultna oznaka za corse, kadette in tudi astre

GSe je sicer okrajšava za Grand Sport Electric. Po astri bosta tako različico dobila tudi povsem električna astra in priključnohibridni grandland.

Za Opel GSe pomeni nadaljevanje kultne oznake GSi, ki so jo prek modelov corsa, manta, kadett in astra (v tretji generaciji) uporabljali kar 40 let.

GSe je okrajšava za Grand Sport Electric. Foto: Opel

GSe tudi za karavansko izvedbo astre Foto: Opel