Uradno: dve milijardi evrov za novo Volkswagnovo tovarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Volkswagen Leta 1938 je Volkswagen odprl svojo osrednjo tovarno v Wolfsburgu, ki je še danes središče največjega proizvajalca avtomobilov v Evropi. Zdaj so v Wolfsburgu potrdili gradnjo nove tovarne, ki bo močno preoblikovala Volkswagnov način dela na severu Nemčije. Tovarno, v kateri bodo izdelovali nov električni avtomobil s trenutnim konceptnim imenom trinity, bodo začeli graditi prihodnje leto in predvidoma bo končana do leta 2026. Skupna naložba bo znašala dve milijardi evrov.

Omenjeni avtomobil bo predstavljal novo generacijo Volkswagnovih električnih avtomobilov. Obljubljajo hitrejše polnjenje in daljše dosege (vse do 700 kilometrov), konkretnejši podatki za zdaj še niso na voljo. Avtomobil naj bi bil napreden tudi na področju samodejne vožnje.

V Wolfsburgu bodo začeli izdelovati tudi električnega ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Poleg tehnično naprednega avtomobila pri Volkswagnu za novo tovarno napovedujejo tudi drugačen pristop do proizvodnje in na splošno bo za vozilo na voljo manj različic, dodatne opreme in podobno. Avtomobili bodo torej bolj standardizirani, kar bi moralo izboljšati postopek proizvodnje, ki za posamezen avtomobil ne bi smel trajati več kot deset ur.

Prav toliko danes za izdelavo enega avtomobila potrebuje Tesla, to pa je predsednik Volkswagna Herbert Diess v preteklosti že večkrat izpostavil kot enega glavnih zaostankov svojega podjetja za tekmecem iz ZDA.