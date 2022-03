Boj z birokracijo: je Tesli v Nemčiji le uspelo?

Pristojni nemški organi so Tesli dodelili pogojno dovoljenje za začetek obratovanja nove tovarne pri Berlinu, kjer želijo letno izdelati okrog 500 tisoč svojih električnih avtomobilov. Dovoljenje pa je pogojno, saj morajo pri Tesli izpolniti še okrog 400 dodatnih pogojev. Te naj bi odpravili v dveh tednih, a nekatere postavke − te predvidevajo novo javno zbiranje morebitnih ugovorov in pripomb − bi lahko ta rok dodatno zavlekli.

Berlinska tovarna je nujna za Tesline zagate s proizvodnjo

Tesla bo v Berlinu zaposlila okoli tri tisoč ljudi. Tovarna je zanje pomembna, ker morajo avtomobile za evropske kupce še vedno uvažati iz ZDA ali Kitajske. To vpliva na čakalne roke in zaradi zaloge tudi viša stroške družbi. Prav zmožnost proizvodnje, saj povpraševanje močno presega število izdelanih vozil, je trenutno rak rana Teslinega posla. V nasprotju z drugimi proizvajalci jih je pomanjkanje polprevodnikov, ki so jih med krizo začeli izdelovati kar sami, manj prizadelo.

Dovoljenje za Teslino tovarno ima kar 536 strani, celotna dokumentacija pa obsega več kot 23.700 strani.

Here is all the final paperwork Tesla had to submit to the local officials to get Giga Berlin approved.



The stack of paper in the middle is the final approved permit 🥳 pic.twitter.com/fFVL2JYG49 — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) March 4, 2022

