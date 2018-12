Uradna obtožba: Ghosn je prikril 70 milijonov evrov

Uradna obtožba za Ghosna, Nissan in Kellyja

Ghosn, arhitekt alianse Renault-Nissan-Mitsubishi je bil na Japonskem aretiran novembra. Ob pridržanju so mu očitali, da je zlorabil svoj položaj, japonski državi prijavljal manjše prihodke od plače in uporabljal sredstva podjetja v osebne namene. Kot poroča japonska televizija HNK je bil Ghosn sedaj še uradno obtožen finančnih kršitev za zadnjih sedem let in bo ostal v priporu.

Kljub resnim obtožbam, pred oblastmi naj bi po sedaj še neuradnih podatkih skril 70 milijonov evrov, Ghosn še vedno ostaja izvršni predsednik Renaulta. Zdaj že nekdanji ''šef'' Nissana in Mitsubishija je poskrbel tudi, da so oblasti za sodne klopi poklicale tudi proizvajalca samega. Ob njegovem priprtju so za zapahe postavili še Grega Kellyja, predstavnika direktorja, in tudi njega sedaj še uradno obtožili.

Priredil dokumente, ki bi mu ob upokojitvi prinesli skrite milijone

Po pisanju HNK so preiskovalci odkrili, da je Ghosn uredil dokumentacijo, ki bi pričela veljati ob njegovi upokojitvi. Šele takrat naj bi na svoj bančni račun dobil razliko med prikazano plačo in plačo, ki so mu jo izplačevali pri Nissanu. Brazilec se na uradno obtožbo še ni odzval, vendar naj bi preiskovalcem zanikal prikrivanje prilivov in finančne kršitve.