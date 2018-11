Renault: Ghosn ostaja direktor, a ne brez sprememb

Bollore dobil enaka pooblastila kot Ghosn

Pri Renaultu so od Nissana tudi zahtevali, naj jim pošljejo dokumentacijo, s katero so Japonci obtožili Carlosa Ghosna finančnih nepravilnosti in neupravičenega upravljanja z Nissanovim imetjem. Ghosna so obtožili za utajo okrog 44 milijonov ameriških dolarjev prihodkov, ki je zamajala tudi temelje naveze Renault-Nissan.

Thierry Bollore je bil eden ključnih Renaultovih operativcev in je veljal za Ghosnovnega naslednika. Temu mandat izvršnega direktorja Renaulta poteče leta 2022. Bollore je v pismu zaposlenim podprl Ghosna in poudaril pomen močne naveze med Renaultom in Nissanom tudi v prihodnje.