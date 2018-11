Aretacija: Veliki avtomobilski šef v težavah

Carlosa Ghosna, enega vodilnih menedžerjev v svetovni avtomobilski industriji, čaka na Japonskem aretacija in domnevno tudi odpustitev z mesta nadzornika uprave Nissana, poročajo japonski mediji. Odstop z mesta uprave so pri Nissanu že potrdili.

Pri Nissanu potrdili: Ghosnu bodo odvzeli pomembno funkcijo

Ghosna bodo Japonci aretirali zaradi domnevnih kršitev japonskih finančnih zakonov. Ghosn je očitno nekaj let prijavljal prenizek osebni dohodek in ob tem še neupravičeno uporabljal materialne stvari, ki so bile v lasti Nissana. Izvršni predsednik Nissana Hiroto Saikawa bo po poročanju Reutersa predlagal razrešitev Ghosna z mesta predsednika uprave. Japonski mediji poročajo, da je Ghosn svoje prihodke uradno podcenil za več milijonov dolarjev. Pri Nissanu so potrdili, da so Ghosna že več mesecev preiskovali na osnovi notranje prijave.

Nissan je vodil 15 let

Ghosn je bil dolgoletni vodilni menedžer Renaulta in Nisssana, prav za japonsko znamko pa je pred leti pripravil reorganizacijo in jo vrnil med poslovno uspešne avtomobilske proizvajalce. Predlani je navezi Renault-Nissan uspešno priključil tudi Mitsubishi.

Ghosn je Nissan vodil med leti 2011 in 2016. Nato je to mesto predal Saikawi, sam pa je opravljal nadzorno funkcijo uprave.