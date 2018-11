Nekdanji šef Nissana zanika obtožbe o prikrivanju prihodkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Braziliji rojeni menedžer je po navedbah medijev preiskovalcem zatrdil, da ni nameraval prikrivati svojih prihodkov. S preiskovalci je govoril, čeprav ima pravico molčati.

Ghosn in Kelly zanikata obtožbe o lažnih finančnih poročilih

Nissan je Carlosa Ghosna v četrtek odstavil z mesta predsednika. Odstavljenemu menedžerju za zdaj ob strani še naprej stoji Renault, v katerem je Ghosn izvršni direktor.

Ghosn naj bi ob pomoči drugega Nissanovega menedžerja Grega Kellyja prikril za osem milijard jenov oziroma 62 milijonov evrov prihodkov. Kelly je omenjene obtožbe po navedbah medijev zavrnil, češ da so bile Ghosnove plače izplačane v skladu z zakoni.

Lokalni mediji med drugim poročajo, da je Nissan za preiskavo domnevnih Ghosnovih spornih ravnanj letos oblikoval skrivno ekipo. Ta je podatke prečesavala v strogi tajnosti, da Ghosna ne bi spodbudili k uničevanju dokazov. Menedžer je od ponedeljka pridržan v Tokiu. V sredo je tožilstvo uspešno predlagalo desetdnevno podaljšanje pripora.

Nekdanji šef Nissana veljal za enega od najmočnejših menedžerjev v avtomobilski industriji

Sprva so Ghosna sumili prikrivanja petih milijard jenov med junijem 2011 in junijem 2015. Zdaj vse kaže na to, da je Ghosn prihodke skrival tudi po tem obdobju, zato mu v skladu z japonsko zakonodajo grozi še ena aretacija zaradi hujših obtožb.

Ghosn je do aretacije veljal za enega od najmočnejših vodilnih kadrov v avtomobilski industriji in arhitekta povezave med Nissanom, Renaultom in Mitsubishijem. Upravni odbor Mitsubishi Motors naj bi o Ghosnu razpravljal v ponedeljek.