Ukrepi vlade Roberta Goloba: preverite, za koliko bodo podražili bencin

Prispevek za energetsko učinkovitost je po pojasnilih vlade nujno treba uvesti nazaj, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe preko Eko sklada.

"S temi sredstvi se podpirajo investicije, ki zvišujejo energetsko neodvisnost, povečujejo energetsko učinkovitost in povečujejo delež obnovljivih virov energije," so po današnji dopisni seji sporočili z vlade.

Eko sklad in javni razpisi

Kot so dodali, je uvedba prispevka nujna tudi zato, ker lahko daljše obdobje brez tega prispevka ogrozi izvajanje že potrjenega programa Eko sklada in javnih razpisov, ki so v izvajanju.

Ponovna uvedba prispevka za energetsko učinkovitost bo vplivala na višjo ceno dizelskega goriva in motornega bencina.

Vlada je prispevek za energetsko učinkovitost na nič znižala sredi junija. Tedaj je, da bi ublažila cene pogonskih goriv, med drugim začasno ukinila tudi obveznost plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za dizel, bencin, kurilno olje in zemeljski plin. Ta dajatev je v cene ponovno vključena od preteklega tedna.

Metodologija cen

Z 21. junijem je na nič znižala tudi prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Pri cenah zunaj območja avtocest in hitrih cest so omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Nove cene prihodnji teden

Cene ob avtocestah in hitrih cestah bodo veljale do vključno torka, 16. avgusta, kar je dan dlje kot sicer, ko se spreminjajo na 14 dni. Zaradi praznika 15. avgusta bo namreč nov izračun izdelan šele 16. avgusta, nove cene bodo nato veljale od srede, 17. avgusta, do vključno ponedeljka, 29. avgusta.

Na bencinskih servisih zunaj avtocest je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,534 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,676 evra. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.