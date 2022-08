Od jutri bencin na Hrvaškem še cenejši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: STA

Cene pogonskih goriv na Hrvaškem se bodo v torek spet znižale, je danes po konferenčni seji sporočila hrvaška vlada. Liter bencina bo po novem stal 11,30 kune (1,50 evra), kar je 0,70 kune (0,09 evra) manj kot do zdaj, liter dizla pa 12,14 kune (1,62 evra) oziroma 0,66 kune (0,09 evra) manj.

Če ne bi sprejeli ukrepov za zajezitev cen pogonskih goriv, bi bencin stal 13,19 kune (1,76 evra) na liter, dizel pa 14,49 kune (1,93 evra) na liter.

Med ukrepi, ki jih je za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela vlada, je bilo tudi znižanje trgovske marže in trošarin na energente in električno energijo. Marža trgovcev je še vedno omejena na 0,65 kune (0,09 evra) za liter bencina in dizla.