Na tem bencinskem servisu več dni namesto bencina točili dizel, v okvari do 500 vozil

Na bencinskem servisu Ina v Donji Dubravi so številne stranke v svoja vozila natočila napačno gorivo, ki je bilo ob tem še pokvarjeno. V rezervoarju za gorivo Eurosuper 95 je bilo namreč pokvarjeno dizelsko gorivo.

"Vozilo je upočasnilo, izgubilo moč in se popolnoma zaustavilo. Težko sem ga znova zagnal, čez nekaj časa pa ga sploh nisem mogel. In da je vse skupaj še hujše, z istim gorivom smo napolnili tudi rezervoar nogometne kosilnice," je povedal Ivan Međimurac iz Donje Dubrave, eden od dvajsetih, ki so natočili napačno gorivo in kasneje sporočili napako.

Da omenjeni primer ni edini, so potrdili tudi avtomehaniki, ki so na popravilo prejeli več okvarjenih avtomobilov. "Od 11. do 13. julija sem prejel ducat vozil z navedeno napako. Vsa vozila so z istega območja in z enakimi težavami," je pojasnil avtomehanik Sven Hunjadi.

"Glede na to, da nismo vedeli, kaj se z avtomobili dogaja, smo se lotili natančnega pregleda najpogostejših okvar, ki imajo za posledico izgubo moči avtomobila, pa tudi nepravilen vžig in ugašanje vozila. Ko smo iz rezervoarja črpali gorivo, smo opazili nespecifično zeleno barvo bencina," je dodal avtomehanik.

Dokončno število oškodovanih ni znano

Zaposleni na bencinskem servisu o omenjenem dogodku niso podali nobenih informacij, razen da lahko vsi, ki so natočili pokvarjeno gorivo, izdelek reklamirajo po uradni poti. 12. julija je bila cena goriva eurosuper class plus že znižana na ceno goriva eurosuper 95, zaposleni pa so uporabnike opozorili, naj spornega goriva ne točijo.

Obravnavanih je bilo že več prijavljenih reklamacij in prejetih pozitivnih odgovorov za povračilo škode, še vedno pa ni znano dokončno število oškodovanih. Predvidevajo, da je napačno gorivo na omenjeni bencinski postaji v svoje rezervoarje natočilo do petsto voznikov. Podjetje je oškodovanim strankam pripravljeno povrniti škodo na vozilih.

Po prejemu reklamacije kupcev je Ina pričela analizo goriva na maloprodajnem mestu INA Donja Dubrava v Medžimurju in ga nemudoma umaknila iz prodaje. Gre za osamljen primer, saj so vsa preostala goriva v rezervoarjih predpisane kakovosti in se redno prodajajo.