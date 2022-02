Tudi v Sloveniji že uspešnica, nato so ga ukinili − zdaj se spet vrača

Potem, ko so jeseni leta 2020 že prekinili naročila in v lanskem letu le še zaključili s proizvodnjo se je Volkswagen odločil, da bo znova v prodajne salone pripeljal električni model e-up.

Volkswagen je proizvodnjo sila uspešnega električnega e-up zaključil septembra 2020, potem ko so zaradi nizke cene naročila poskočila. Zaradi prihoda novega ID.3 tako v proizvodnji ni bilo več prostora za električnega upa, obenem je čakalna doba narasla na 16 mesecev. Potem ko so pri Volkswagnu v lanskem letu le izpolnili že vsa sprejeta naročila, pa bodo ta letos ponovno odprli.

E-up je najcenejši in najmanjši električni model pri Volkswagnu, ki je ravno zaradi nizke cene in okoli dvesto kilometrov dosega postal izredno priljubljen pri kupcih. Več kot 80 tisoč so jih prodali do danes, a kljub dejstvu, da ga v Nemčiji v lanskem letu sploh ni bilo mogoče naročiti, se je po številu novih registracij pri električnih vozilih povzpel na drugo mesto. Do tega je prišlo predvsem zaradi številnih naročil, ki so jih morali izpolniti v lanskem letu.

Na voljo le še kot odlično opremljen mestni malček

Sprva bo prodaja stekla v Nemčiji, kjer bo e-up na voljo le z najbolje založenim paketom style plus in s ceno 26.895 evrov brez odštetih popustov in subvencije (v Nemčiji 9.570 evrov). Kmalu bo na voljo tudi v drugih državah, tudi v Sloveniji, a za zdaj še ni znano, po kakšni ceni in s katerimi paketi.

Šlo bo za prenovljeni model z večjo baterijo z zmogljivostjo 32,2 kilovatne ure. Doseg bo narastel na 258 kilometrov, polnjenje z močjo 40 kilovatov pa bo baterijo v eni uro napolnilo do 80 odstotkov.

Vrača se predvsem zaradi dacie spring

Da evropski kupci želijo in potrebujejo majhen mestni električni avto, je potrdil prihod dacie spring. Gre za majhen mestni avto, ki je obenem postal najcenejši električni avto pri nas. Do zdaj so Romuni že dobili 46 tisoč naročil, očitno pa bi Volkswagen rad nazaj del te pogače. Zato bo e-up ostal v ponudbi vse do prihoda novega ID.2, prav tako pa so pri Daciji za leto 2024 že napovedali prihod osveženega springa z večjo baterijo.

Foto: Volkswagen