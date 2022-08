Tudi letos taki prizori? Gorenjci pripravljajo spektakel.

Gorskohitrostna dirka Lučine bo letos potekala že dvajsetič, organizatorji pa so se ob jubileju odločili za podaljšano tekmovalno stezo in zanimiv program dirke. Na dirko se je pod okriljem zveze AŠ2005 prijavilo 85 voznikov, prvi kandidat za skupno zmago bo Italijan Federico Liber (wolf GB08 F1 mistral).

Nekdanje avtomobilsko društvo Buhc Butajnova je gorskohitrostno dirko pred 20 leti najprej pripravilo v Polhovem Gradcu, nato pa se je dirka preselila na bolj primerno cesto iz Todraža pri Gorenji vasi proti Lučinam. Dirko zdaj organizira avtomobilsko društvo AMD Zvezda, ki v soboto in nedeljo pripravlja že jubilejno dvajseto izvedbo te atraktivne dirke.

Letos so podaljšali tekmovalno progo na 4,1 kilometra. Tekmovalci bodo morali namreč po dozdajšnjem cilju zvoziti še dodatno šikano in nov desni ovinek pred ciljem. To bo popestrilo dogajanje na četrti gorskohitrostni dirki državnega prvenstva in tretji gorski dirki letos v Sloveniji. Organizatorji pripravljajo tudi tako imenovane "taksi vožnje" s predvozili in avtobus, ki bo obiskovalce vozil na najbolj zanimive ovinke za ogled dirke.

Na dirko se je prijavilo 85 voznikov. V skupni razvrstitvi bo prvi kandidat za zmago Federico Liber (wolf GB08 F1 mistral), ki je s svojim športnim prototipom letos že zmagal na Gorjancih. Liber je tudi stari znanec dirke v Lučinah. Lanski zmagovalec Vladimir Stankovič (lola F3) bo tudi letos najresnejši slovenski kandidat za najvišje mesto v skupni razvrstitvi in se bo boril za mesta na zmagovalnem odru.

Liber je letos že zmagal na Gorjancih in bo prvi favorit tudi v Lučinah. Foto: Gregor Pavšič

Drugič letos bomo na gorskih dirkah videli pokal Twingo. Foto: WRC Croatia

Vladimir Stankovič se bo boril za stopničke v skupni razvrstitvi. Foto: WRC Croatia

V konkurenci državnega prvenstva bo spet prvi favorit Milan Bubnič (lancia delta), ki brez napak ali tehničnih težav ne bi smel imeti resnejših tekmecev za novo zmago. Ob odsotnosti Mateja Grudnika bo Bubnič motiv lahko iskal tudi pri tujih voznikih zmogljivih dirkalnikov, kot je predvsem Avstrijec Reinhold Taus (subaru impreza P4 turbo).

V domačem prvenstvu bo Bubniču na zaviti progi štrene poskušal mešati Janko Čebron (mitsubishi lancer), ki je tudi prvi kandidat za zmago v razredu 3 državnega prvenstva. Na visoka mesta v skupni razvrstitvi lahko cilja letos vse hitrejši Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), pa tudi gost z relija Darko Peljhan (VW polo proto).

V soboto trije treningi, v nedeljo tri tekmovalne vožnje

V razredu 5a lahko pričakujemo vnovičen dvoboj mladincev Anžeta Dovjaka (peugeot 208 rally4) in Marka Žgavca (citroen DS3 R3T), prvič bo z novim dirkalnikom ford fiesto rally4 vozil relist Luka Brus. V razredu 5b bo konkurence še več, glavni favoriti pa so Klemen Trček, Nejc Trček in Jan Pivk (vsi MG ZR 105). Vsak med njimi je letos dobil po eno dirko. Na Lučinah se vrača tudi pokal Twingo, kjer bo vozilo 18 voznikov in voznic. Zmago s prve dirke v Tolminu brani lanski prvak Miha Fabijan.

Dirka proti Lučinam se bo v soboto začela s tremi uradnimi treningi (prvi ob 10.30), v nedeljo pa od 9. ure naprej sledijo še tri tekmovalne vožnje.