Tudi letos navdušujejo izjemni prizori iz Afrike #foto

Afriška brezpotja, globok pesek in ceste, ki v svojem dobesednem pomenu skoraj izginejo. Po skoraj sedemdesetih letih je to še vedno bistvo relija Safari v Keniji, ene najtežjih in vzdržljivostnih preizkušenj v svetovnem avtomobilskem športu.

Svetovno prvenstvo v reliju se ta konec tedna nadaljuje v Keniji, kjer že od petdesetih let prejšnjega stoletja poteka eden najzahtevnejših in najbolj prestižnih relijev na svetu. Vedno je bil skrajen preizkus vzdržljivosti in raznovrstnosti avtomobilov, pa tudi taktične spretnosti voznikov.

Prireditev, ki avtomobilizem pripelje v osrčje afriške narave in si tam mesto deli tudi s pisanim živalskim svetom, tudi danes z veliko modernejšimi dirkalniki ostaja zvesta svojemu poreklu. Najboljši vozniki relija so včeraj v specialkah, vrednih vsaj po milijon evrov, na kenijskem makadamu doživljali pravi pekel.

Reli so si zamislili trije Kenijci, izkoristili so kronanje kraljice Elizabete II.

Kenija je bila v petdesetih letih prejšnjega stoletja še britanska kolonija. Prvič so ga organizirali leta 1953, da bi s tem počastili kronanje kraljice Elizabete II. Ta je bila v Keniji na počitnicah leto pred tem, ko je izvedla za smrt svojega očeta kralja Georga VI.

Reli so si dokaj spontano zamislili Eric Cecil, njegov bratranec Neil Vincent in prijatelj Eric Tromp. Cecil si je zamislil ultimativen test vzdržljivosti za avtomobile in posadko, v nekaj poizkusih pa je za organizacijo prepričal tudi takratno kenijsko avtomobilsko zvezo. Pridobil je dva pokrovitelja in sicer podjetje Shelli in časnik East African Standard. Oba sta prispevala po 500 funtov, kar je bilo takrat veliko denarja. Tako se je rodil prvi reli Safari, ki je svoje središče dobil v Nairobiju. Cecil je na tem reliju tudi zmagal, v cilj je uspelo pripeljati 15 avtomobilom.

Foto: Reuters

Foto: Red Bull

Foto: Reuters

Cecil je reli takoj označil za “najtežji reli na svetu”. V šestdesetih letih je prevladoval Bert Shankland iz Tanzanije, kot prvi neafriški voznik je na reliju leta 1972 zmagal Hannu Mikkola (ford escort). Ko so reli leto pozneje uvrstili v koledar prvega svetovnega prvenstva, je postal svetovna klasika.

Avtomobilski proizvajalci so namenili izjemno visoka sredstva, da bi se na ta reli kar najbolje pripravili. Več tednov so trenirali in testirali na kenijskih cestah, saj je bila zmaga izjemno pomembno marketinško orodje. Pripravili so tudi posebne različice dirkalnikov, ki so bile prirejene za afriška brezpotja in tudi morebitne trke z divjadjo.

Dirka mimo levov, žiraf in slonov

Toda zmage na teh cestah so bile rezervirane le za peščico voznikov in avtomobilskih znamk. Reli je potekal na cestah odprtih za sicer redek afriški promet, pogosto so cesto prečkale tudi afriške divje živali. Moštva so imela helikopterje in neposredno radijsko zvezo s posadkami, da so jih predhodno opozarjali na živali blizu ceste. Reli je bil dolg po več tisoč kilometrov in šele leta 1996 so uvedli klasične - še vedno pa več kot sto kilometrov dolge - hitrostne preizkušnje.

Pet zmag za SP je na tem reliju dosegel Kenijec Shekhar Mehta, štiri je zbral Šved Bjorn Waldegaard. Med proizvajalci je do letošnjega leta osem zmag osvojila Toyota, petkrat je slavil Mitsubishi in štirikrat Datsun.

Foto: Reuters

Pred 20 leti je zmagovalec do cilja rabil osem ur, lani le dobre tri

Letošnji reli Safari ima skupno 19 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 362 kilometrov. Ko je bil pred 20 leti še zadnjič del svetovnega prvenstva (do lanskega povratka), je bila tekmovalna dolžina relija še 1.010 kilometrov, najdaljša preizkušnja pa je bila dolga 106 kilometrov. Zmagal je Škot Colin McRae (ford focus WRC), ki za reli pri povprečni hitrosti 117 kilometrov na uro potreboval skoraj osem ur časa. Lani je zmagovalec Sebastien Ogier (Toyota) do zmage z veliko nižjim povprečjem 95 kilometrov na uro potreboval “le” tri ure in 18 minut.

Letos največ težav povzroča mehak vulkanski pesek “fesh-fesh”

Današnji tovarniški dirkalniki za reli so mnogo dražji in tudi precej bolj tehnološko skrajni kot v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih. Če so takrat moštva v Keniji trenirala po več tednov, danes testiranja izven Evrope sploh niso več dovoljena. Hibridni dirkalniki Rally1 (prej WRC) niso posebej prilagojena za tako slabe ceste in predvsem zelo specifični vulkanski pesek, tako imenovani “fesh-fesh”. Ta je včeraj prvi dan relija povzročal veliko težav.

Foto: Red Bull

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai