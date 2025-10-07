Tesla naj bi še danes razkrila cenejšo različico modela Y, za katero je že znanih nekaj neuradnih namigov.

Potem ko je Tesla ustavila razvojni projek novega manjšega električnega avtomobila s ceno okrog 25 tisoč evrov, bodo za pospešitev prodaje pripravili cenejšo različico svojega najbolje prodajanega modela Y. Ta je po slabšem začetku leta s prenovo prišel nazaj na vrh lestvic najbolje prodajanih električnih avtomobilov v mnogih državah - velja tudi za celo Evropo in Slovenijo.

Glede cenejše različice modela Y je znanih nekaj neuradnih napovedi. Avtomobil spredaj ne bo imel LED črte med žarometi, dobil naj bi bolj preprosta platišča, v notranjosti pa nekaj manj napreden zvočni sistem, oblazinjenje ne bo usnjeno, zadaj ne bom dodatnega zaslona in podobno. Avtomobil prav tako ne bo imel panoramskega stekla, ki je pri modelu Y sicer serijsko.

Kratek video napovednik potrjuje, da se spredaj poslavlja LED letvica:

Kakšna bo cena?

Ključno odprto vprašanje ostaja cena takega avtomobila, ki bo imel zagotovo baterije LFP, njihova kapaciteta pa bi bila lahko celo manjša kot v trenutni osnovni različici RWD - 57 kilovatnih ur. V Sloveniji tesla model Y stane 44 tisoč evrov. Cenejša različica bi se morala spustiti vsaj pod mejo 40 tisočakov. Tak avtomobil bi v Sloveniji dobil še subvencijo 6.500 evrov.