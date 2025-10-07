Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Tesla model Y

Tesla Model Y

Tesla bo razkrila cenejši model Y, bo cena padla pod 40 tisoč evrov? #foto

Cenejša različica modela Y predvidoma zadaj ne bo imela dodatnega zaslona.

Foto: Gregor Pavšič

Cenejša različica modela Y predvidoma zadaj ne bo imela dodatnega zaslona.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla naj bi še danes razkrila cenejšo različico modela Y, za katero je že znanih nekaj neuradnih namigov.

Potem ko je Tesla ustavila razvojni projek novega manjšega električnega avtomobila s ceno okrog 25 tisoč evrov, bodo za pospešitev prodaje pripravili cenejšo različico svojega najbolje prodajanega modela Y. Ta je po slabšem začetku leta s prenovo prišel nazaj na vrh lestvic najbolje prodajanih električnih avtomobilov v mnogih državah - velja tudi za celo Evropo in Slovenijo. 

Glede cenejše različice modela Y je znanih nekaj neuradnih napovedi. Avtomobil spredaj ne bo imel LED črte med žarometi, dobil naj bi bolj preprosta platišča, v notranjosti pa nekaj manj napreden zvočni sistem, oblazinjenje ne bo usnjeno, zadaj ne bom dodatnega zaslona in podobno. Avtomobil prav tako ne bo imel panoramskega stekla, ki je pri modelu Y sicer serijsko. 

Kratek video napovednik potrjuje, da se spredaj poslavlja LED letvica:

Kakšna bo cena?

Ključno odprto vprašanje ostaja cena takega avtomobila, ki bo imel zagotovo baterije LFP, njihova kapaciteta pa bi bila lahko celo manjša kot v trenutni osnovni različici RWD - 57 kilovatnih ur. V Sloveniji tesla model Y stane 44 tisoč evrov. Cenejša različica bi se morala spustiti vsaj pod mejo 40 tisočakov. Tak avtomobil bi v Sloveniji dobil še subvencijo 6.500 evrov. 

Tesla model Y Tesla
