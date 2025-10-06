Slovenci do Nordkappa brez bencina in dizla: kaj taka vožnja pomeni leta 2025? #foto

Slovenci so se z električnimi avtomobili zapeljali do Nordkappa, pri tako dolgi vožnji pa je zanimiv podatek o povprečni porabi in rešitvi s polnjenjem baterije.

Nekaj članov Društva e-mobilnost Slovenija (DEMS) se je z električnimi avtomobili odpravilo do Norddkapa oziroma Severnega rta na severu Norveške.

Do konca ceste E69, kjer je najsevernejša točka v Evropi, do katere se je mogoče pripeljati z avtomobilom, je pripeljalo tudi že več slovenskih električnih vozil. Pred leti so se tja odpeljali celo s hyundaijem ioniq, ki je imel za tako dolgo pot še zelo majhno baterijo. Tokratna vožnja s pretežno teslami je bila zato bolj kot avantura preizkus vsakodnevne zmogljivosti modernega električnega vozila na tako dolgi poti, ki torej ne zahteva pretiranega prilagajanja in načrtovanja. Nekateri avtomobili znajo vozniku že sami izračunati pot in vmesne postanke za polnjenje, pri tem pa je Teslin vmesnik med najboljšimi.

Nekaj poudarkov vožnje prenovljene tesle model Y “juniper” v različici long range:

Iz Žirovnice do Berlina je bila po avtocesti vožnja dolga 970 kilometrov, prevozili pa so jo v slabih devetih urah in pol.

Povprečna hitrost, upoštevajoč postanke za polnjenje, cestna dela in zastoje, je znašala 103 km/h. Povprečna poraba je bila 17,7 kWh na sto kilometrov. Del preizkusa vožnje prek Nemčije je bilo tudi doseganje najvišje hitrosti modela Y v različici long range - 205 kilometrov na uro.

Vožnja prek Švedske je minila po počasnejših cestah. Povprečje je bilo 69 kilometrov na uro, saj so na severu tudi omejitve hitrosti precej bolj stroge. Vmesnih polnjenj baterije ni bilo, povprečna poraba pa je bila le 11,8 kWh na sto kilometrov. Pot prek Švedske je bila dolga 534 kilometrov, v bateriji je ostalo še 12 odstotkov energije.

Iz Gorenjske do Nordkappa je bila celotna vožnja dolga 3.664 kilometrov. Na tej poti je avtomobil porabil 604,8 kWh električne energije, povprečna poraba je bila 16,5 kWh na sto kilometrov. Nazaj do Žirovnice so zbrali 7.707 kilometrov, skupna poraba energije je bila 1.279 kWh, povprečna poraba 16,6 kWh na sto kilometrov.

Cene na Teslinih hitrih polnilnicah so po Evropi različne. Če upoštevamo povprečne nemške - od 35 do 40 centov za kWh - bi bil strošek energije na sto kilometrov okrog šest evrov. Na nekaterih hitrih polnilnicah je bila cena tudi krepko pod 30 centi za kWh.

Na poti proti daljnemu severu je že ob pogledu na zemljevid vsaj nekaj sto polnilnih priljučkov na številnih lokacijah. Večji del polnilnic je danes odprt tudi za avtomobile drugih znamk, le da je tam cena (brez mesečne naročnine) nekaj višja. Najpogostejša alternativa ob potovanju prek Evrope so predvsem polnilnice Ionity, kjer je cena z osnovno naročnino približno enaka Teslini.

Zanimivost - najsevernejša Teslina hitra polnilnica je v mestu Honningsvåg, ki velja tudi za nasevernejše mesto celinske Norveške. Tam so nameščeni tri polnilnice, cena za eno kWh pa je tri norveške krone (34 centov).

Jesenska cestna idila na severu Evrope. Foto: DEMS Do 205 km/h po nemški avtocesti. Foto: DEMS

Pogled na Tesline hitre polnilnice na območju Nemčije. Če temu prištejemo še Ionityjeve ... Foto: zajem zaslona