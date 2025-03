Toyota yaris GR – bo pokončna ročna zavora postala serijska? Namigi so pritrdilni. #foto

Toyota je poleg elektrificiranih novih modelov na forumu Kenshiki razkrila tudi nekaj konceptov za svoj program športnih avtomobilov. Med temi so v zadnjih letih veliko uspeha poželi z modelom yaris GR. V Bruslju so pokazali nekaj potencialnih aerodinamičnih novosti, med zanimivimi rešitvami pa je bila tudi pokončno postavljena ročna zavora.

Take rešitve poznamo iz dirkalnih vozil, namenjene pa so enostavnejšemu in hitrejšemu potegu med vožnjo in pripravo na zdrs avtomobila. Razstavljena ročna zavora je šele koncept, a Toyota vsaj na Japonskem tako rešitev že ponuja. Prav iz avtomobila z volanom na desni strani so jo prestavili še v avtomobil z volanom na levi strani, zato je tudi postavljena za zdaj še levo in ne desno od prestavne ročice ročnega menjalnika.

Za zdaj še ni uradne potrditve, da pokončna ročna zavora prihaja v serijske yarise GR, toda glede na dovršeno izdelavo in prav gotovo smiselno uporabnost je taka serijska rešitev le še vprašanje časa.

Foto: Gregor Pavšič

Koncept aerodinamičnega paketa za toyoto yaris GR:

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota