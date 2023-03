Tovarna v Evropi pod vprašajem? Volkswagen mika predlog ZDA.

ZDA želijo z novim zakonom, ki s spodbudami daje nov zagon ameriški avtomobilski industriji, privabiti razvojne investicije največjih evropskih in tudi azijskih avtomobilskih proizvajalcev.

Volkswagen, ki zdaj že nekaj let napoveduje novo tovarno baterij v eni izmed držav vzhodne Evrope, je po poročanju Financial Times te aktivnosti začasno ustavil. Pozorni so postali na pogoje za gradnjo take tovarne v ZDA, kjer bi lahko prek spodbud in posojil dobili od devet do deset milijard evrov. Finančniki Volkswagna so uradnikom v Evropski uniji zdaj poslali preprosto vprašanje, ali bi lahko na večjo pomoč računali tudi na domači celini.

Pred dvema letoma je takratni predsednik Volkswagna Herbert Diess napovedal šest velikih tovarn v Evropi, a obenem je bila že takrat v načrtu tudi tovarna v ZDA.