Tovarna v Čilu: umetno gorivo je postalo realnost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche je v Čilu začel proizvajati sintetično gorivo in prve kaplje te pogonske alternative so že natočili v porscheja 911.

Za Porsche predstavlja možnost sintetičnih goriv eno izmed alternativ avtomobilske prihodnosti. Še naprej so sicer zavezani tudi električnim pogonom, sintetična goriva pa lahko predstavljajo del energijske prihodnosti za obstoječa vozila s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje. S pomočjo takih goriv bi lahko obstoječe modele na cestah obdržali še več desetletji, Porscheju pa bodo pomagali doseči načrtovano ogljično nevtralnost.

Tovarno so postavili v Čilu, kjer gorivo izdelujejo s pomočjo vode in ogljikovega dioksida, pri tem pa uporabljajo vetrno energijo. Zato so tudi uporabili lokacijo pri Punta Arenasu, ki je znan po stalnih vetrovih. Za logistiko pomaga tudi bližina ožine Magellan, od koder bo mogoče gorivo prepeljati na druge konce sveta.

Koliko e-goriv bodo lahko izdelali?

Prvo pilotno obdobje za tovarno predvideva proizvodnjo 130 tisoč litrov e-goriva na leto. To seveda ni veliko, a da so sredine desetletja bi proizvodnja že lahko narasla na 55 milijonov litrov goriva na leto. Še dve leti pozneje bi proizvodna kapaciteta znašala 550 milijonov litrov letno. Za primerjavo - Američani trenutno porabijo več kot 500 milijard litrov goriva letno.

Barbara Frenkel in Michael Steiner, oba člana uprave Porscheja, dolivata prve primerke čilskega sintentičnega goriva v porscheja 911. Foto: Porsche