TOP 5 trenutno najbolj vročih rabljenih karavanov!

Veliko udobja in še več prostora – karavani so bili pred leti ena prvih izbir družinskih očetov, ki so znali ceniti prostornost prtljažnega prostora in vse udobje, ki so ga prinesli ti avtomobili. Bili so med najpogostejšimi udeleženci v prometu in kar nekaj teh avtomobilov si je vmes priborilo pravi kultni status v svetu avtomobilizma. Čeprav je kupcev teh avtomobilov v zadnjih letih nekaj manj, to nikakor ne pomeni, da so ti avtomobili izgubili svoj čar. Nasprotno, še vedno veljajo za hvaležne avtomobile, ki družino z lahkoto odpeljejo na počitnice ali so sposobni prepeljati veliko prtljage ali tovora.

Od natančno pregledanih rabljenih vozil, kjer preverijo avtomobil v vsaj 250 kontrolnih točkah, do pregledne videopredstavitve. To je novost na trgu rabljenih vozil , saj si lahko kupec natančno ogleda vozilo, še preden vidi avtomobil v živo. Da o ugodnem financiranju in možnosti vračanja avtomobila v osmih dneh niti ne govorimo. Kaj torej ponuja Porsche Inter Auto? Izbrali so pet najbolj vročih karavanov, ki vsak po svoje prepričajo z udobjem in predvsem radodarnim prtljažnim prostorom.( 1 )

Rabljena vozila pri Porsche Inter Auto – prednosti:

videopredstavitev tehničnega stanja

do tisoč evrov popusta ob financiranju

do 500 evrov popusta ob menjavi vozila

preverjanje 250 kontrolnih točk

servisni bon do sto evrov

spletni nakup in podpis pogodbe

Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition 2017 – odlična izbira

Škoda Octavia je avtomobil, ki je dejansko začel pravi preporod te znamke na avtomobilskem trgu. Njena zgodba se začenja že leta 1959, ko se je v svetu avtomobilizma pojavilo to ime (mimogrede, prvotna octavia je nastajala do leta 1971, ime pa je dobila kot osmi model, ki je nastajal v takratni Škodi), a kupce je zares prepričala konec leta 1996, ko je prišla na trg Octavia nove generacije.

Sedanja generacija prepriča s prav vsemi podrobnostmi, pa naj bo limuzina ali v tem primeru karavan. 640 prtljažnih litrov v karavanu je idealna rešitev za tiste, ki iščejo udoben potovalni avtomobil ali vsakodnevno prevozno sredstvo. Omenjena Octavia je opremljena z vzdržljivim dvolitrskim dizelskim motorjem in ima 219 tisoč prevoženih kilometrov, kar pa zaradi rednega vzdrževanja ni nobena težava. Nasprotno, avtomobil je skrbno pregledan v 250 kontrolnih točkah in premore vso potrebno opremo za mirno in brezskrbno vožnjo. Avtomobil s slovenskim poreklom je na voljo za vsekakor dosegljivo ceno.

Ugodnejša akcijska cena:

700-evrski POPUST ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON)

500-evrski POPUST ob menjavi vozila staro za staro

Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition 2017 VIDEO tehničnega stanja

BMW serija 5 Touring xDrive Avt. Sportline 2018

BMW serije 5 Touring – ljubitelji prostornosti in nemške tehnologije seveda ne bodo mogli mimo znamke BMW in velikega BMW serije 5 touring. Sploh če je na voljo avtomobil, ki premore 570 litrov prtljažnega prostora, moč trilitrskega dizelskega motorja s 195 kilovati (266 KM) pa se na vsa štiri kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Avtomobil s potrjeno servisno knjižico in slovenskega porekla ter predvsem preverjeno zgodovino je eden tistih adutov, ko lahko kupec za razumen denar dobi prestižni štirikolesnik.

Ugodnejša akcijska cena:

700-evrski POPUST ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON)

500-evrski POPUST ob menjavi vozila staro za staro

BMW serija 5 Touring xDrive 2018 VIDEO tehničnega stanja

Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Sport 2021 – vrhunsko ohranjen

Še bolj zanimiv pa je prav tako Audi A6 Avant . "Hišni" model je po svoje pisal zgodovino karavanov na cestah po vsem svetu, tudi v Sloveniji, in še vedno velja za avtomobil, mimo katerega ne gre pri izbiri prostornega karavana z veliko prestiža. Samodejni menjalnik, zmogljivi dizelski motor s 150 kilovati (205 KM) in legendarni štirikolesni pogon quattro so veliki aduti tega prostornega avtomobila, ki zagotavlja 565 osnovnih litrov prtljažnega prostora. Da o udobju v potniški kabini niti ne izgubljamo besed. Avtomobil letnik 2021 ima 104.400 prevoženih kilometrov in je odlično ohranjen in predvsem vzdrževan.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000-evrski POPUST ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON)

500-evrski POPUST ob menjavi vozila staro za staro

Audi A6 Avant 40 TDI VIDEO tehničnega stanja

Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI BMT Comfortline 2014

Volkswagen Passat Variant pa je avtomobil, ki je postavljal nove in nove meje v svetu avtomobilizma in je tudi v Sloveniji ostal skorajda obvezen del cestnega prometa. Številni uporabniki so nad njim navdušeni, saj zagotavlja odličen kompromis med udobjem, opremljenostjo, sprejemljivimi zunanjimi merami in kar 603 litri prtljažnega prostora. Zanesljivi "večni" 1,6-litrski motor s 77 kilovati (105 KM) je odličen sopotnik za varčno in udobno vožnjo, saj ga odlikuje majhna poraba, premore pa ravno dovolj moči za lagodno vožnjo. Prvak v varčni vožnji in nadvse radodarni notranjosti.

Ugodnejša akcijska cena:

700-evrski POPUST ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON)

500-evrski POPUST ob menjavi vozila staro za staro

VW Passat Variant 1.6 TDI 2014 VIDEO tehničnega stanja

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 2018

Tudi znamka Opel je znala prisluhniti kupcem, ki zahtevajo udoben in velik, predvsem pa prostoren avtomobil z dobrimi voznimi lastnostmi. Insignia je nadaljevanje Vectrine zgodbe, a jo nadgrajuje na vseh področjih. Ta skoraj pet metrov dolgi udobni avtomobil premore za 560 litrov prtljažnega prostora, ima vso sodobno opremo, predvsem pa že na videz deluje izredno dinamično. To potem podkrepi tudi dvolitrski dizelski motor s 125 kilovati (170 KM), pri čemer je normna poraba vsega 5,3 litra goriva na sto kilometrov. Insignia je bila redno servisirana in vzdrževana na pooblaščenem servisu, kar dokazuje elektronska servisna knjiga. Za ta denar kupec dobi res velik in zanimiv avtomobil.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000-evrski POPUST ob financiranju in zavarovanju (pogoji RV BON)

500-evrski POPUST ob menjavi vozila staro za staro

Opel Insignia Sportstourer 2.0 CDTi VIDEO tehničnega stanja

Nakupje tudi leta 2023 vsekakor izjemno zahtevna odločitev, ki terja veliko časa in živcev. Če iščete vrhunsko ohranjeno rabljeno vozilo, ste pri Porsche Inter Auto na pravem mestu, da sprejmetein doživite vrhunsko mobilnost, ki jo zagotavljajo dodatne ugodnosti.

