Pozor: novost, ki prihaja iz Slovenije na evropski trg rabljenih vozil

Revolucionarna novost iz Slovenije na trgu rabljenih vozil

Pri vodilnem trgovcu rabljenih vozil v Sloveniji so pred kratkim uvedli revolucionarno novost, ki kupcem bistveno olajša odločitev in omogoča izjemno natančen vpogled v tehnično ohranjenost rabljenega vozila – videopredstavitev tehničnega stanja rabljenega vozila.

Povprečen kupec seveda ne bo plezal pod avtomobil, iskal skritih kotičkov v karoseriji, ocenjeval blažilnikov ali zavor, preverjal, v kakšnem stanju so prevleke na sedežih in ali so kje kakšne sledi popravljanja karoserije vozila, kaj se skriva v motornem prostoru … Obstajajo namreč skriti kotički, ki očem nepoznavalcev ostanejo skriti, a te zdaj razgalijo z videoposnetki in celotno predstavitvijo vozila. Z vseh kotov, z vseh vidikov, z vsemi ocenami in komentarji. Naloženih imajo že kar 4.400 posnetkov vozil.

Pred nakupom preglejte odlično ohranjena vozila na njihovem kanalu na YouTubu: YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media.

"Smo prvi, ki ponujamo tudi to novost v vsakem svojem oglasu na evropskem trgu rabljenih vozil, videopredstavitev vozila z vsemi podrobnostmi in komentarjem strokovnjakov, ki ocenijo stanje vozila. Na ta način se kupec lahko prepriča o želenem vozilu in se dobro seznani z njim, še preden ga lahko prvič vidi v živo. Na ta način predstavimo vozilo takšno, kot je, in s tem skupnim zaupanjem gradimo odličen odnos s kupci. Na to novost smo lahko upravičeno ponosni, saj je že naletela na odličen odziv kupcev," je povedal Rok Florjanc.

Natančna VIDEO PREDSTAVITEV tehničnega stanja in ohranjenosti

PREGLED RABLJENIH VOZIL: VIDEOPREGLED TEHNIČNEGA STANJA VOZIL

Audi A3 1.5 TFSI S-Line S tronic, odlično ohranjen, 7/2018, 107.717 km, 1. lastnik, redno servisiran

Škoda Superb 2.0 TDI L&K Combi DSG, odlično ohranjen, 4/2017, 134.130 km, 1. lastnik, redno servisiran

Seat Tarraco 2.0 TDI XCELLENCE DSG 4DRIVE, odlično ohranjen, 9/2019, 97.375 km, 1. lastnik, redno servisiran

Natančna videopredstavitev tehničnega stanja vključuje:

kontrolo motorja,

kontrolo menjalnika,

kontrolo podvozja,

kontrolo karoserije,

kontrolo barve/laka,

kontrolo pnevmatik/platišč.

Drobovje vozila tako ne ostane skrito očem, s čimer so pri Porsche Inter Auto prodajo rabljenih vozil dvignili na povsem novo in nadvse inovativno raven. Kot sami pravijo, igrajo z odprtimi kartami, zato ob predstavitvi vozila ponujajo tudi videoposnetek notranjosti in zunanjosti vozila ter pogled v motorni prostor in podvozje.

Natančen pregled stanja rabljenih vozil v videoposnetku

Revolucionarna novost že navdušuje kupce, ki tako dobijo še več informacij o želenem vozilu oziroma se zato tudi lažje odločijo pri izbiri. Najpomembnejše pri videopredstavitvi je to, da jo opravi strokovnjak, ki temeljito pregleda vozilo in ta pregled tudi posname, z vsemi komentarji in opombami vred. Pregled vozila sicer obsega vsaj 250 točk na avtomobilu, od podvozja do motorja, zunanjosti in notranjosti, prav vsaka stvar na vozilu pa je tako vidno dokumentirana in predstavljena kupcem.

Porsche Inter Auto je torej prvi ponudnik vozil, ki omogoča potencialnim kupcem neposreden pogled v vozilo, ob pregledu že omenjenih 250 točk pa njihovi cenilci vse vestno dokumentirajo z videoposnetki in ob tem tudi pojasnijo, v kakšnem stanju je vozilo. Poleg tega vozilo strokovnjaki temeljito predstavijo, pojasnijo njegove značilnosti ter pokažejo, da vsi sistemi na vozilu delujejo in da je vse v brezhibnem stanju. Zaupanje kupcev je za Porsche Inter Auto zelo pomembno, zato vedno pokažejo dejansko stanje vozila.

Na ta način predstavijo tako rekoč vsako vozilo, ki je v ponudbi, teh pa trenutno res ne manjka. Za vsak okus in vse potrebe lahko kupec najde primeren avtomobil, prve vtise pa lahko zbere tako rekoč z domačega naslanjača. S tem pri Porsche Inter Auto kupcu privarčujejo veliko časa in mu olajšajo izbiro, saj je videopredstavitev realna, opis dejanskega stanja vozila pa je le dokaz, da pred kupcem nočejo ničesar skrivati in mu vozilo dejansko predstavijo takšno, kot je v resnici.

Nakup vozila je tako še lažji, odločanje pa preprostejše, saj si lahko pri njih kot prvem ponudniku vozil ogledate avtomobil na zaslonu svojega računalnika ali telefona, v živo pa je potem odločitev še toliko lažja.

Popolna novost na trgu rabljenih vozil je torej nov kamenček v pisanem mozaiku storitev in ponudbe, kot zaupanja vreden trgovec pa se pri PIA zavezujejo, da se bodo še naprej trudili, da vrhunske avtomobile še bolj približajo kupcem in jim olajšajo pot do nakupa. Videoposnetki vozila in njegovega stanja so zato pomembno orodje v stiku s kupci, odziv kupcev pa je odličen.

Ti cenijo hitro in verodostojno informacijo, s katero si lahko ustvarijo prvi vtis, predvsem pa se lahko na lastne oči prepričajo, v kakšnem stanju je vozilu. In za to jim niti ni treba iti v prodajni salon ali si vozila ogledati v živo. To namreč lahko storijo kasneje, ko nekaj vozil postavijo v ožji izbor, potem pa se dodatno prepričajo o kakovosti rabljenega avtomobila. (1)

Z videoposnetki jim namreč velik del bremena z ramen vzamejo ravno svetovalci pri Porsche Inter Auto in ocenjevalci, ki tako za kupca pregledajo vozilo, za svojimi ocenami pa trdno stojijo, saj predstavijo le dejansko stanje.

Potrjena izkušnja vrhunske mobilnosti

Pri Porsche Inter Auto omogočajo, da ob nakupu rabljenega vozila izkoristite dodatne ugodnosti, ki vam jih ponujajo le oni, ter hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu vozila in doživite vrhunsko mobilnost.

Razlogi za nakup rabljenega vozila pri Porscheju:

garancija za vračilo/zamenjavo,

preizkus 250 kontrolnih točk,

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus,

do 700 evrov popusta ob financiranju,

servisni bon do 100 evrov.

In če se kupec na koncu vseeno odloči narobe ali pa napačno oceni tako želje kot potrebe, mu pri PIA ponujajo še eno rešitev: vrnitev avtomobila v osmih dneh. Brez vprašanj, brez pojasnjevanj. Kajti tudi prodajalci vedo, da je nakup rabljenega vozila lahko včasih poseben dogodek in da se je motiti človeško. Še več, avtomobil lahko kupec v osmih dneh vrne in mu vrnejo kupnino, če kupec tako želi, pa mu ponudijo prav tako skrbno pregledan in ocenjen drug avtomobil, ki bi bolj ustrezal njegovim zahtevam in željam.





Takih jokerjev, kot jih pri nakupu rabljenega vozila ponuja PIA, ne boste zlahka srečali na trgu rabljenih avtomobilov. Vse s ciljem, da bi bil kupec zadovoljen tako s storitvijo kot z vozilom. Številni so se že prepričali. Revolucija pri nakupu rabljenega vozila se torej začne pri PIA.

