To so zgodbe, ki jih pišejo slovenske ceste

Ceste, vijugaste ali ravne, regionalne, avtoceste, prašni kolovozi, od nekdaj pišejo raznolike voznikove zgodbe in spomine njegove družbe za poznejša doživetja. Četudi so začasa nedavne epidemije samevale bolj kot kdajkoli prej, je zdaj le napočil čas, ko so tudi ceste postopoma oživele kot nekoč. In če kdo pozna ceste do obisti, je to Regia Group . Predstavljajo se z novim kreativnim projektom in e-revijo Zgodbe s ceste .

E-revija Zgodbe s ceste, ki se je premierno digitalni javnosti predstavila letošnjo pomlad, na enem mestu predstavlja dobro, kakovostno ter raznoliko branje namenjeno voznikom in udeležencem v cestnem prometu. Zgodbe s ceste postavljajo temelje skupnosti ljubiteljev strpne vožnje in voznikov, ki v avtomobilih in cestah prepoznavajo veliko več kot le skupek betona, kovine.

Na cesti vozniki z avtomobili tako zasebno in poslovno preživimo veliko časa. Zato se pri Regia Group, ki sodi med vodilna podjetja za opravljanje tehničnih pregledov in registracij motornih vozil v Sloveniji, zavzemajo za obveščanje o nasvetih za varno vožnjo, delijo kreativne namige za prosti čas ter iščejo zgodbe izjemnih posameznikov, povezanih z avtomobilističnim svetom. Obenem širijo koristne informacije in uporabne trike v povezavi z nakupi in vzdrževanjem jeklenih konjičkov.

Regia Group preko nove brezplačne e-revije Zgodbe s ceste v vseh letnih časih (revija bo izdana spomladi, poleti, jeseni in pozimi) z vami deli doživetja voznikov, zanimive intervjuje, sezonske ugodnosti za vaš avto, najnovejše trende avtomobilizma in vam pomaga z uporabnimi triki.

Spoznajte prihodnost avtomobilske industrije in fantastično Nino Jerančič

V prvi izdaji e-revije Zgodbe s ceste se spoznajte s futuristično napovedjo prihodnosti avtomobilske industrije. Kaj nas čaka v prihodnosti? Bomo zares leteli v svojih osebnih avtomobilih? Mogoče od točke A do B potovali na osnovi naših misli?

Posebne rubrike pa Regia Group namenja tudi ambasadorjem in sogovornikom. Nina Jerančič, najboljša slovenska dirkačica, ki je osvojila dirkalne steze številnih svetovnih prvenstev, tudi formule 1, in ena izmed najzaslužnejših za podiranje Guinnessovega rekorda v hitrosti, je v novi e-reviji iskreno spregovorila o krutem, a lepem dirkalnem svetu.

Nina Jerančič vas bo odpeljala v zaodrje lepega, ampak krutega dirkalnega sveta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pripomočki za avto in nasveti za nakup novih ali rabljenih vozil

V e-reviji Zgodbe s ceste boste lahko raziskali tudi obširno rubriko pripomočkov za vaš avto, s katerimi boste daljša potovanja olajšali svojim malčkom, sebi in tudi svojim štirinožnim prijateljem. Regia Group vam v e-reviji Zgodbe s ceste predstavlja proces registracije s "step-by-step" navodili.

Svetujejo z uporabnimi nasveti za nakup rabljenega ali novega vozila in svarijo s strpno vožnjo, na cesto so se namreč vrnili motoristi. Motoristi spadajo med bolj ogrožene skupine udeležencev prometa, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. Da bi se jim izognili, naj vas spomnimo na pet ključnih pravil, ki jih motoristi morate upoštevati.

Z upoštevanjem petih trikov v e-reviji Zgodbe s ceste pa bo vaš avtomobil v svoji najboljši formi pripravljen na poletne dogodivščine. Po nedavni epidemije je zdaj končno spet nastopil čas zanje!

Pogovor z Leo Mederal, Alenom Steržajem in Gašperjem Bergantom

O pomladnih in poletnih razmerah na cesti so se uredniki pogovarjali tudi s simpatično Leo Mederal, ambasadorko Avto Moste, z Alenom Steržajem, ki je član zasedbe Big Foot Mama in ambasador Avtohiše Real, svoj pogled na ceste pa je prispeval tudi Gašper Bergant. Ta je v letu 2019 skupaj z Regia Group že pomagal širiti glas družbeno odgovorni akciji o pravilnem in varnem obnašanju v prometu.

V prvi e-številki Regia Group navdušuje z nasveti za pozabljene dnevne izlete po Sloveniji, kamor se lahko zapeljete s svojim avtom in presenetite vso družino.