To so novi policijski športni terenci #video

Seat prvič sodeluje s slovensko policijo

Slovenska policija je v uporabi že imela nekaj prvih športnih terencev Seatove znamke, zdaj pa so v floto dodali še dodatnih 21 vozil. To so seat atece s štirikolesnim pogonom, ki jih poganja dvolitrski dizelski motor TDI z močjo 110 kilovatov oziroma 150 'konjev'. Po besedah generalne direktorice policije Tatjane Bobnar bodo vozila dodelili vsem policijskim upravam. Uporabili jih bodo predvsem v delih države z zahtevnejšimi vremenskimi in terenskimi razmerami, prav tako pa jih bodo uporabili tudi za nadzor državne meje.

Ateca je bil prvi športni terenec Seatov znamke in med najzaslužnejšimi za prodajni in poslovni preporod Seata v zadnjih letih. Španci so ji nato dodali še manjšo arono, ki pripada avtomobilskemu razredu z najhitrejšo stopnjo rasti in bo predvidoma v nekaj letih postal najbolje prodajani avtomobilski razred v Evropi.

Nove policijske seat atece:

Foto: Gregor Pavšič

