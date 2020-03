To so novi drzni načrti Andreja Pečjaka

Zdaj že nekdanja dacia sandero Andreja Pečjaka in inštituta Metron. Foto: osebni arhiv V ponedeljek smo pisali o Andreju Pečjaku, pionirju elektromobilnosti v Sloveniji, ki je prodal svojo leta 2010 na elektropogon predelano dacio sandero. Sam pravi, da je prodaja tega avtomobila s prevoženimi skoraj 190 tisoč kilometri in še vednom 85-odstotno kapaciteto baterije, zanj pomemben mejnik. S prodanim električnim sanderom se po njegovih besedah zanj in njegov inštitut Metron zaključuje obdobje pionirstva na področju električnih vozil.

»Prihaja čas proizvodnje, zato smo se tudi mi prilagodili in sedaj sodelujemo z večjimi proizvajalci in za njih razvijamo posamezne komponente. Naš največji partner je ZERO motorcycles, nekakšna tesla med električnimi motocikli. Zanje smo razvili posebne majhne prenosne polnilne postaje in smo zanje kot dobavitelj njihova 'prva vgradnja',« pravi Pečjak, ki na področju tranzicije v energetiki prek inovativnih rešitev sodeluje tudi z družb GEN-i.

Pečjak: Časa za predelavo avtomobilov ni več

Ob tem dodaja, da časa za predelavo klasičnih vozil na elektropogon ni več in da tudi sami vse bolj posegajo po serijskih avtomobilih.

»Dostikrat mi je žal po starih časih, ampak kaj se hoče, vse gre naprej in lahko smo veseli, da je tako. Poleg tega pa vidimo, da je energetika še zelo okostenela, nekako tako, kot so bili avtomobilski proizvajalci pred petimi leti. Tukaj vidim zase in za Metron še dosti možnosti za pionirstvo,« razlaga Pečjak.

Od leta 2010, ko je predelal omenjeno dacio sandero, se je v avtomobilski industriji mnogo spremenilo. Nastala je Tesla, ki je do danes prodala milijon električnih premijskih avtomobilov, v Sloveniji pa naj bi letos prodaja na letni ravni prvič presegla tisoč novih električnih avtomobilov.