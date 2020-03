Andrej Pečjak prodal svojo "legendarno" dacio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Pečjak je pred desetimi leti predelal dacio sandero na elektropogon, z njo prevozil skoraj 190 tisoč kilometrov in zdaj električnega sandera predal novemu lastniku.

Andrej Pečjak je bil eden najbolj prodornih pionirjev elektromobilnosti v Sloveniji. Leta 2010, torej deset let pred prvim električnim konceptom znamke Dacia, je predelal njihovega sandera in z električnim pogonom večkrat opozoril nase. Najbolj z uspehom leta 2013 na reliju novih energij v Monte Carlu, prav tako tudi z 391 kilometrov dolgo vožnjo brez polnjenja od svojega doma do hrvaškega Zadra.

Električni sandero ima skoraj 190 tisoč prevoženih kilometrov. Foto: osebni arhiv Baterije sandera še vedno s 85 odstotki kapacitete

Po desetih letih je Pečjak zdaj prodal ta avtomobil, s katerim je v tem času prevozil 189 tisoč kilometrov.

»Kapaciteta baterije je še vedno 85-odstotna. Kdor pravi, da lahko baterije zdržijo le nekaj let, so tako v popolni zmoti. Tudi novemu lastniku lahko najbrž služijo še nadaljnjih deset let,« je zapisal Pečjak.