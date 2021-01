To je zemljevid relija za SP na Hrvaškem: ta brez DP Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna v Monte Carlu poteka uvodni reli za SP leta 2021, Hrvati bodo - vkolikor bodo razmere s covidom-19 to dovoljevale, gostili tretjo preizkušnjo sezone. Foto: Toyota

Organizatorji relija Croatia, tretje letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva na Hrvaškem, so objavili traso aprilske dirke. Ta pa zaradi pravil FIA ne bo mogla biti del slovenskega državnega prvenstva.

Medtem ko se v okolici francoskega Gapa zaključuje drugi dan uvodne preizkušnje letošnjega svetovnega prvenstva, so organizatorji relija na Hrvaškem objavili zemljevid svoje aprilske dirke. Ta bo tretja preizkušnja svetovnega prvenstva (po februarskem reliju Artic na Finskem) in prva klasična asfaltna prireditev letošnje sezone. Reli bi moral potekati od 22. do 25. aprila.

Reli bo prišel v neposredno bližino slovenske meje

Kot smo poročali že pred tedni, se bo reli začel s kratko hitrostno preizkušnjo na Velesejmu v Zagrebu. Tam bo del trase potekal tudi v dvorani. Sledile bodo preizkušnje v bližini Karlovca, pa tudi le nekaj kilometrov stran od slovensko-hrvaške državne meje pri Novem mestu in Črnomlju. Organizatorji so iskali hitrostne preizkušnje, kjer bodo po potrebi lahko izvajali tudi vse potrebne ukrepe ob epidemiji s covidom-19. Ta je močno okrnil reli v Monte Carlu in poskrbel za odpoved zimskega relija na Švedskem.

Hrvaški reli za SP ne bo mogel šteti niti za hrvaško, prav tako ne za slovensko državno prvenstvo. Mednarodna avtomobilska organizacija FIA namreč ne dovoli izpeljave vzporednega prvenstva. Vsaj pri slovenski avtošportni zvezi AŠ2005 so sprva potiho načrtovali, da bi polovica relija štela tudi za slovensko državno prvenstvo.

Razpored hitrostnih preizkušenj

22. april 23. april 24. april 25. april shakedown - Medvedgrad Rude-Plešivica Mali Lipovec - Grdanjci Bliznec - Pila Kostanjevac - Petruš Vrh Stojdraga - Gornja Vas Zagorska Sela - Kumrovec Jaškovo - Mali Modruš Potok Krašić - Vrškovac Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki Vinski Vrh - Duga Resa

Rok Turk je bil s sovoznikom Enejem Ložnarjem zadnji slovenski udeleženec relija za SP. Foto: Uroš Modlic

Slovenske posadke bodo na tem reliju seveda lahko nastopile, je pa tak nastop iz vidika denarja in tudi potrebnega časa velik zalogaj. Prijavnina za zasebnike bo tri tisoč evrov (25-odstotni DDV ni vključen).

Zadnja slovenska posadka na reliju za SP sta bila leta 2016 Rok Turk in Enej Ložnar (peugeot 208 R2) na reliju v Monte Carlu, pred njima pa Tim Novak in Uroš Ocvirk (ford fiesta) leta 2o15 na reliju v Nemčiji.