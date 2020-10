Kako so Hrvati dobili SP? Kje bo trasa, to so prve podrobnosti.

Aprila prihodnje leto bo Hrvaška prvič gostila reli za svetovno prvenstvo in bo - v sicer zaradi covida-19 zelo nepredvidljivih športnih časih - gostila tovarniške ekipe in najboljše svetovne voznike. Središče relija bo Zagreb, trasa pa bo izpeljana tudi v severozahodnem delu Hrvaške. Prihodnje leto še ne tudi v Slovenijo, kar pa je želja hrvaških organizatorjev. Dve tretjini potrebnega proračuna za reli bosta prispevala država in mesto Zagreb.

Mednarodna avtomobilska organizacija FIA je skupaj z uradnim promotorjem pred dnevi objavila koledar svetovnega prvenstva v reliju za leto 2021. Močno ga je sooblikovala epidemija koronaviruisa covid-19, v njem pa je 12 prireditev. Prvič bo svetovno prvenstvo aprila gostovalo tudi na Hrvaškem in to bo po letu 1973 in reliju za SP v Avstriji za Slovence najbližji reli najvišje ravni.

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo bo potekal od 22. do 25. aprila prihodnje leto. To bo asfaltni reli, organizirali pa ga bodo okrog prestolnice Zagreba.

Za vstop v koledar dvanajsterice je pomagal tudi covid-19

“Ta zgodba se je začela pripravljati že v začetku leta 2015. Sprva smo kot osrednjo lokacijo predvidevali Istro, ki je turistično še pomembnejša, a Zagreb je trenutno precej bolj stabilna možnost in nam nudi odlične pogoje. Pripravili smo zelo dobro predstavitev celotnega projekta in tudi stabilen finančni plan, nekoliko pa nam je res pomagal tudi covid-19. Pošteno smo že zavihali rokave,” je za Siol.net povedal Daniel Šaškin, eden glavnih pobudbnikov organizacije hrvaškega relija za svetovno prvenstvo.

V koledarju svetovnega prvenstva je ob Hrvaški sicer še zvezdica, a po Šaškinovih besedah gre le še za nekaj manjkajočih dokumentov. FIA delegat za varnost je že pregledal traso in dal zanjo zeleno luč. Hrvaška se je nekaj tednov neuradno omenjala celo kot rešitev že za letošnjo sezono svetovnega prvenstva, ki pa se bo vendarle sklenilo za relijema v Belgiji (Ypres) in Italiji (Monza).

Prihodnje leto lahko v svetovnem prvenstvu spet pričakujemo obračun tovarniških ekip Toyote in Hyundaia, nekoliko negotova je vselej prihodnost zasebnega M-Sport Forda. Foto: Red Bull

Asfaltni reliji so v svetovnem prvenstvu v manjšini in tako bo tudi prihodnje leto. Foto: Red Bull

Superspecial tudi skozi hale Velesejma, na hrvaški “brzinc” v Sloveniji bo treba počakati vsaj do 2022

“Vselej smo si želeli del tega relija popeljati tudi v Slovenijo. Vsaj za prvo leto pa so bili pri promotorju WRC zadržani do take velikopotezne ideje. To ostaja skrita želja za leto 2022, ko bi predvsem s fanti iz Maribora in Velenja radi naredili tudi slovenski delček relija za svetovno prvenstvo,” nadaljuje Šaškin, ki trenutno reli pripravlja z osrednjo ekipo okrog 10 nepogrešljih sodelavcev. Ta ekipa se bo v prihodnjih mesecih močno razširila, že zdaj pa so iz celega sveta pridobili okrog 30 prostovoljcev za delo na trasi relija.

Aprila bo hrvaški reli sicer pripotoval povsem do slovensko-hrvaške meje, del trase pa bo znan tudi že s tradicionalnega relija Delta v okolici Zagreba. Ceremonijalni štart bo v središču tega mesta. Prvi tekmovalni dan bodo najboljši vozniki sveta peljali štiri hitrostne preizkušnje po dvakrat, nato pa še dva tako imenovana super speciala. Tega bodo organizirali na zagrebškem Velesejmu, kjer bo del trase peljal tudi skozi dvorane. Drugi tekmovalni dan sledijo štiri hitrostne preizkušnje po dvakrat, zadnji dan pa še dve hitrostni preizkušnji po dvakrat.

“Trasa bo zelo raznovrstna. Veliko bo hitrih, dokaj ozkih, tehnično zahtevnih cest. Postregli bomo s šestimi tipi asfaltne podlage,” pojasnjuje Šaškin, tudi sam nekoč že organizator dirk, voznik relija in udeleženec relija Dakar.

To sicer ni prvič, da se Hrvaški nasmiha gostiteljstvo podobnih vrhunskih avtomobilističnih dogodkov. Na dirkališču Grobnik je v osemdesetih letih gostovalo svetovno prvenstvo v motociklizmu, v začetku tega desetletja (zadnjič leta 2013) so v Istri pod imenom Croatia Rally organizirali reli evropskega prvenstva. Tudi organizacija letalskih dirk Red Bull Air Race v Rovinju ni bila od muh.

Prizori z letalskega spektakla Red Bull Air Race v Rovinju. Foto: Red Bull

Tretjino proračuna prispeva državo, drugo tretjino mesto Zagreb

O finančnem proračunu, potrebnem za vstop v koledar svetovnega prvenstva, Šaškin ni želel govoriti. Povedal pa je, da bo tretjino proračuna prispevala hrvaška država, drugo tretjino mesto Zagreb, preostalo tretjino pa pokrovitelji. Hrvati so se pri pripravi projekta zgledovali po Portugalski, kjer so pred leti vrnitev svojega relija v SP utemeljili na podlagi turističnega marketinga, promocije in povečane prepoznavnosti. Reli za svetovno prvenstvo je globalni športni dogodek, ki je predvsem zaradi široko zastavljene trase lahko odlična promocija gostiteljic posameznih prireditev. Vloženi denar se po analizah lahko povrne tudi dvanajstkratno, celotna posredna marketinška vrednost izpostavljenosti pa znaša okrog 42 milijonov evrov.

Sicer pa je koledar svetovnega prvenstva za 2021 nekoliko nenavaden. FIA je še lani v ospredje postavljala manjši delež relijev v Evropi in večjo globalno prisotnost relijev. Toda zaradi koronavirusa covid-19 in oteženih prekoceanskih potovanj so zdaj načrti drugačni. Od trenutno dvanajstih predvidenih relijev jih bo kar devet v Evropi. V samem začetku leta sta le tradicionalno zimska relija v Monte Carlu in na Švedskem, večino relijev pa so poskušali namensko potisniti v drugo polovico leta. Skrb kajpak povzročajo omejitve glede covida-19, ki so močno pretresle tudi letošnjo še nedokončano sezono.