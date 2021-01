Del ostrih ukrepov tudi Slovenci: tako je počilo včeraj #video

Monaški reli velja za najbolj nepredvidljivega, raznovrstnega na svetu, hitro spremenljivim razmeram na cesti, ledu, snegu in mokremu asfaltu pa so se letos pridružile še stroge omejitve ob epidemiji s covidom-19. V konkurenci 79 posadk tem ukrepom ni ubežala niti sodelujoča slovenska ekipa, ki svoj dirkalnik oddaja posadki iz Hrvaške.

Včeraj se je z uvodnima hitrostnima preizkušnjama v okolici francoskega Gapa začelo novo svetovno prvenstvo v reliju. Monaški reli, ki je po obsegu prireditve precej okrnjen zaradi ukrepov ob epidemiji s covidom-19, je včeral najhitreje začel nekdanji svetovni prvak Ott Tanak (Hyundai) pred Kallejem Rovanperro (Toyoto) in Elfynom Evansom (Toyota). Danes zgodaj zjutraj se ta klasični avtomobilski spektakel nadaljuje in pravi boj se bo na cestah s spremenljivo podlago danes šele začel. Včerajšnji dan se je med vodilnimi posadkami najslabše končal za Finca Teema Suninena in sovoznika Mikka Markkulo (ford fiesta WRC). Na prvi HP sta se atraktivno prevrnila, razbila dirkalnik, a ostala nepoškodovana.

Teemu Suninen Crash Rallye Monte Carlo pic.twitter.com/F2FbpB4uPj — rallye-mag (@rallyemag) January 21, 2021

Po prvih dveh HP so razlike še majhne. Vodi Tanak pred Rovanperro, Evansom in Neuvillom. Svetovni prvak Ogier je šele peti. Foto: Hyundai

89. izvedba tega prestižnega relija je v zadnjih mesecih dolgo visela v zraku. Najprej zaradi naraščajočega števila novookuženih s covidom-19 v regiji okrog mesta Gap, kjer poteka večina sicer močno skrajšanega relija, nato pa tudi zaradi skrbi o prepovedi vstopa britanskih udeležencev (tako tekmovalcev kot tudi nepogrešljivih članov organizacije) iz zdaj "neevropske" Velike Britanije.

Organizatorji, ki bi lahko edini reli odpovedali, tega niso storili. Včeraj se je začel v okrnjeni izvedbi; odpovedali so tradicionalni test "shakedown", ob hitrostni preizkušnji pa letos ne bodo dovolili gledalcev. Na preizkušnje bodo dovolili le 150 sodnikom, predstavnikom medijev in domačinom; za nespoštovanje zapore je predvidena globa 135 evrov.

Ker se "policijska ura" v Franciji začne že ob 18. uri in traja do 6. ure zjutraj, so morali organizatorji odpovedati tudi vse poznopopoldanske in nočne hitrostne preizkušnje. Danes jih bo na sporedu šest, jutri še tri in v nedeljo zadnje štiri. Skupna dolžina relija bo 279 kilometrov, lanski je bil na primer dolg še 304 kilometre.

Slovenska dirkalna ford fiesta rally4 na reliju Monte Carlo. Dirkalnik je last ekipe OPV Racing, vozi pa ga hrvaška posadka Prodan-Raštegorac. Njun nastop Hrvati izkoriščajo tudi za promocijo aprilskega relija za svetovno prvenstvo pri naših južnih sosedih. Foto: Uroš Modlic

Pregled dveh con dostopa v servisni coni v Gapu. Uradni udeleženci so iz vidika omejitev dostopa razdeljeni v dve skupini. Foto: Acm.mc

Nova realnost, zaščitne maske del nepogrešljive opreme tudi med servisiranjem dirkalnega avtomobila. Foto: Hyundai

Vsi udeleženci relija − včeraj je štartalo 79 posadk, v vsaki pa je še vsaj nekaj članov moštva in izvidniških posadk − so morali v zadnjih dnevih opraviti vrsto novih formalnosti. Vsak med njimi mora imeti negativen test na covid-19, ki ne sme biti starejši od 96 ur. Udeležence so razdelili na dve skupini, ki imata dostop do prizorišč, označenih na podlagi predvidene gostote ljudi.

Tako smejo v servisno cono le člani ekipe, torej mehaniki, poleg tega pa še posadka (voznik in sovoznik) ter dvojica izvidniške posadke. Predstavniki medijev spadajo v covid skupino 2 in imajo dostop do prizorišč z manjšo gostoto ljudi. Ne smejo v servisno cono, zato pa imajo dovoljen dostop do hitrostnih preizkušenj. Na drugi strani člani moštev ne smejo ob traso relija.

Slovensko ekipo sestavljajo trije mehaniki, ob tem pa še štirje Hrvati - tekmovalna in izvidniška posadka. Foto: OPV Racing

"Letos je res vse povsem drugače. Že med potjo smo videli zaprta smučišča, nikjer nobenih turistov, v mestu tudi nobenega plakata, ki bi napovedoval reli," nam je iz Gapa sporočil Tomaž Kavčič, ki s svojo ekipo OPV skrbi vsaj za posredno slovensko udeležbo na monaškem reliju. Z njegovo ford fiesto rally 4 namreč nastopa hrvaška posadka Viliam Prodan - Zoran Raštegorac.

"Test smo opravili doma in nam velja do konca relija, ob vrnitvi domov seveda sledi še drugo testiranje. Veliko več je dokumentov in tudi strošek za testiranje celotne ekipe ni zanemarljiv. V naši ekipi so trije mehaniki, tekmovalna posadka in izvidniška posadka. Skupaj nas je torej sedem in le mi lahko pridemo do servisnega področja," pravi Kavčič.

Z rezervacijo v hiši, ki je bila sicer del širše turistične ponudbe v sklopu relija, niso imeli večjih težav. Prav tako ne z dokazili o negativnem testu covid-19. Za glavno preventivo morajo skrbeti predvsem sami. Na prizorišču relija je nošenje zaščitnih mask ves čas obvezno. Le tekmovalcem ob koncu hitrostnih preizkušenj (ob stiku s sodniki za vpis časov) lahko zadošča le podkapa, ki si jo lahko potegnejo čez usta.

Značilen pogled na ceste relija Monte Carlo. Foto: Toyota

Hrvaška posadka s slovenskim dirkalnikom je bila včeraj po dveh HP v svojem razredu četrta. Foto: OPV Racing

Ob trasi relija Monte Carlo letos brez gledalcev, a hitrostne preizkušnje kljub temu potekajo skozi izjemno pokrajino. Foto: Red Bull

Uradni opremljevalec tovarniških moštev je letos Pirelli. Foto: Toyota

Na reliju tudi letos ne manjka poledenelih odsekov. Foto: Toyota