To je najbolj priljubljeni model znamke CUPRA v Mariboru!

V novem salonu znamke CUPRA v Mariboru je en model hitro pridobil veliko priljubljenost med strankami - to je CUPRA Formentor. Vrhunski športni terenec je postal prava zvezda med ljubitelji avtomobilov zaradi svoje kombinacije zmogljivosti, sloga in napredne tehnologije – vse prednosti novega CUPRA Formentorja lahko stranke doživijo v novem salonu CUPRA pri Porsche Ptujska cesta.

Foto: Porsche Inter Auto

Formentor je dinamični model, ki izraža duh strasti in športnosti, značilen za znamko CUPRA. S svojim prefinjenim dizajnom, izjemno zmogljivostjo in najsodobnejšo tehnologijo je Formantom osvojil srca številnih strank v Mariboru in vsej štajerski okolici že v prvih dneh po odprtju novega salona pri Porsche Ptujska cesta.

Formentor je unikaten, drzen in poln inovativnega značaja – najboljše od znamke CUPRA

Ena od ključnih lastnosti, ki privlači stranke, je Formentorjev športni in atraktiven dizajn. Zaznamujejo ga dinamične linije, poudarjeni boki in eleganten sprednji del z značilnim izgledom CUPRE. To vozilu ima samozavesten in agresiven videz, ki ga ločuje od preostalih avtomobilov v cestnem prometu. CUPRA Formentor vam zagotavlja, da boste na cesti opazni in da boste z veseljem vsak dan vstopili vanj ter se zapeljali na nepozabne dogodivščine. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo. Obiščite salon CUPRA pri Porsche Ptujska cesta in doživite znamko CUPRA Slovenija tudi vi!

Foto: Porsche Inter Auto

Ujemite odlične prihranke

Za vas so pri Porsche Ptujska cesta pripravili posebno ponudbo. V tej ponudbi je na voljo novi CUPRA Formentor z motorjem 1.5 TSI z močjo 110 kilovatov in 150 konjskimi močmi po akcijski ceni že od 29.987 evrov* s financiranjem in zavarovanjem CUPRA ter kaskom za 1 evro/mesec (v akcijski ceni sta že upoštevana popust ob nakupu in popust za financiranje/zavarovanje).* Akcija velja za omejeno količino vozil na zalogi! Novi CUPRA Formentor združuje popolno zmogljivost, uporabniku prilagojeno digitalno tehnologijo, napreden dizajn, kakovostno in funkcionalno notranjost ter vrhunske užitke v vožnji. Vsa vozila znamke CUPRA lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Posebna ponudba: CUPRA Formentor 1.5 TSI – naročite ga po svojih željah! Zelo bogato opremljen, zmogljiv in varčen motor 1.5 TSI (110 kW/150 KM) z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. redna cena: že od 33.987 evrov*

akcijska cena s CUPRA SEBON financiranjem/zavarovanjem: že od 29.987 evrov* Preverite ponudbo: CUPRA Formentor ponudba

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Anito Podgorelec, prodajno svetovalko za znamko CUPRA pri Porsche Ptujska cesta

Foto: Porsche Inter Auto

1. Kdaj ste prvič opazili priljubljenost modela Formentor v novem salonu?

Priljubljenost modela CUPRA Formentor je bila izjemna že od samega začetka. Že čisto prve stranke v novem salonu so bile navdušene nad njegovim športnim videzom, zmogljivostjo in napredno tehnologijo. Zares jih je očaral že sam videz, in to takoj na začetku. Formentor je res avto, ki se razlikuje od drugih.

2. Kaj privlači stranke, da izberejo modela CUPRA Formentor?

Prepričana sem, da so stranke navdušene nad vsemi lastnostmi Formentorja. Posebej so bile očarane nad njegovim edinstvenim dizajnom, močnim motorjem ter prostornostjo in udobjem, ki jih ponuja. Na koncu je seveda pomembna tudi cena, ki je glede na to, kar stranka dejansko dobi, zelo ugodna.

3. Nad čim so stranke najbolj navdušene, ko opravijo testno vožnjo s Formentorjem?

Med testnimi vožnjami so stranke pohvalile predvsem vozne lastnosti modela CUPRA Formentor, samo lego na cesti in tudi odzivnost. Posebej so uživale v njegovi dinamiki, pospeševanju in stabilnosti na cesti. Prav tako so bile navdušene nad vrhunskimi varnostnimi lastnostmi, digitalizacijo notranjosti in povezljivostjo z mobilnimi napravami.

4. Kako je strankam všeč kombinacija športnosti in prostornosti?

Čeprav je Formentor predvsem športni kupejevski terenec, stranke vseeno cenijo tudi prostornost in vsestranskost. Kljub svojemu športnemu videzu ponuja veliko prostora za potnike in prtljago, kar je izjemno pomembno za družine in tiste, ki pogosto potujejo na daljše razdalje.

5. Kaj vključuje aktualna akcija za novi CUPRA Formentor?

CUPRA Formentor je že takoj ob začetku prodaje postal eden izmed najbolj zaželenih modelov mlade znamke CUPRA. Zdaj je kupcem na voljo v zares posebni ponudbi, kakršne še ni bilo. Kupci lahko izbirajo med različnimi modeli z bogato serijsko opremo in vrhunskim pogonskim sklopom. Ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja in zavarovanje CUPRA ter popusta v obliki znižanja maloprodajne cene. Pohitite in si zagotovite svoj CUPRA Formentor!

Foto: Porsche Inter Auto

Kateri so še preostali najbolj prodajani modeli CUPRA? Novi salon CUPRA v Mariboru je postal prava oaza za ljubitelje dinamičnih avtomobilov, še posebej za tiste, ki iščejo vozilo, ki se odlikuje po zmogljivosti in slogu. CUPRA Formentor se je izkazal za najbolj priljubljen model med strankami, kar je le potrditev, da je za prave ljubitelje avtomobilov prava izbira. S številnimi odličnimi lastnostmi, ki jih ponuja, CUPRA Formentor zapolnjuje praznino med elegantnimi športnimi terenci in postavlja nove standarde v avtomobilski industriji. Preverite zalogo:

CUPRA Leon avtonet

CUPRA Born avtonet

Novi CUPRA Formentor v akciji z vključeno serijsko bogato opremo

Navdušeni boste nad bogato serijsko opremo. Serijska oprema vsebuje: 18-palčna aluminijasta platišča, Kessy Advanced, SEAT Digital Cockpit, dodatno zatemnjena stekla, Full Link, LED-žaromete z lečo in zadnje LED-luči, Media System+ 10'', Paket Safe & Driving M, Park Assist, Climatronic, trikraki usnjen in večfunkcijski volan, radio DAB, vmesnik Bluetooth in še veliko več funkcionalnosti.

Serijska oprema CUPRA Formentor 1.5 TSI

18-palčna aluminijasta platišča

centralni sistem zaklepanja Kessy Advanced

digitalni kombinirani instrument SEAT Digital Cockpit

dodatno zatemnjena stekla

električno pomični, poklopni in ogrevani vzvratni ogledali s parkirno funkcijo

Full Link

LED-žarometi z lečo in zadnje LED-luči, dinamični zadnji smerniki

Media System+ 10''

paket Safe & Driving M

parkirna krmilna asistenca Park Assist

samodejna klimatska naprava Climatronic (3-področna)

"Formentor navduši s svojo drugačnostjo, zmogljivostjo in uporabnostjo. Je avto za zahtevne voznike, ki na prvo mesto postavljajo vožnjo, hkrati pa si želijo nekaj pozornosti in rešitev družinske mobilnosti - v optimalnem formatu oziroma razmerju med prostorom, udobjem in stroškovnikom," so zapisali pri reviji AMZS, na Siol.net pa: "Na trgu je danes malo avtomobilov, ki bi ponujali tako športen karakter, do 310-konjski motor s štirikolesnim pogonom in bili obenem z vidika prostornosti še tako praktični. To je Cupra Formentor, avtomobil z značko, ki jo še vedno prepoznajo le redki." Ste vedeli, da lahko novi CUPRA Formentor dobite že od 29.987 evrov* dalje? Izkoristite ponudbo in si zagotovite CUPRA Formentor z veliko mero športnosti, dinamične vožnje, digitalizacije in ekskluzivnosti.

Kontakt: salon CUPRA

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

Anita Podgorelec, anita.podgorelec@porsche.si, 051 219 446

Foto: Porsche Inter Auto

