To je Francoz, ki je zrisal obujeno Renaultovo "petko"

Renaultova "petka" marsikateremu Slovencu vzbudi nostalgijo. Ta avtomobil je nekoč nastajal tudi v novomeškem Revozu in s svojo "ljudskostjo" bil tudi pri nas velika prodajna uspešnica. Čeprav je bil majhen avtomobil, in tudi njegovega motorja ni ravno "razganjalo" od silnih kilovatov, je imel nezavidljiv športni pedigre. V različici GT turbo je bil pravi ljudski "hot hatch", in po naših cestah ob koncu osemdesetih let z njim v reliju zmagoval Brane Kuzmič.

Renault zdaj, resda šele s konceptom, napoveduje obuditev enega svojih legendarnih modelov. Novodobni "petki" bodo namenili elektropogon, s katerim imajo Francozi veliko izkušenj. Če bo le baterija nekoliko večja kot pri (podobno simpatični) hondi e, bi to lahko postal eden vozniško bolj zabavnih renaultov.

Z oblikovalskimi idejami je preporodil Peugeot, bodo zdaj tudi renaulti bolj drzni?

Takoj po Renaultovem razkritju koncepta se je z njim prek Instagrama pohvalil oblikovalec Gilles Vidal. Ko je lani julija prestopil k Renaultu, je bil to eden najbolj odmevnih prestopov leta. Vodstvo Renaulta je svojega zdajšnjega predsednika Luco di Mea speljalo Seatu, oblikovalca Vidala pa še bolj konkurenčni znamki Peugeot. Vidal je bil tam zaslužen za pravi preporod znamke. Podpisal se je pod oblikovalski jezik modela 3008, pa nato 508 in 208 in 2008, ki sta na cesto zapeljala kot zadnja povsem nova peugeota.

"To je prototip renaulta 5. Popolnoma električen, osnovan na kultu iz leta 1972. S prečiščenim in modernim dizajnom. In mi ga izdelujemo," je na Instagramu zapisal Vidal.

Koncept električnega avtomobila ima nezgrešljive vzporednice z renaultom 5. Foto: Renault

Vidal je do prihoda k Renaultu delal pri koncernu PSA Peugeot Citroen. Foto: Renault

Ko sem se pred slabima dvema letoma z njim pogovarjal na avtomobilskem salonu v Ženevi, takrat še ob boku peugeota 208, je povedal marsikaj zanimivega. Že njegov dedek in oče sta prodajala avtomobile, sam pa je kot otrok zelo rad risal. Toda zanimivo, nikoli avtomobilov. Najprej je študiral literaturo, filozofijo in umetnostno zgodovino. Šele nato se je vpisal v oblikovalsko šolo, kjer se je želel izučiti za grafičnega oblikovalca. Pozneje so ga začeli zanimati objekti. Zato se je vpisal v smer industrijskega oblikovanja in se pozneje specializiral za avtomobile. Privlačila ga je njihova kompleksnost.

Leta 1996 se je Vidal pridružil Citroenu in leta 2005 prevzel razvoj njihovih konceptnih vozil. Od leta 2010 je bil direktor dizajna pri Peugeotu. Pri Renaultu zdaj kot vodilni oblikovalec odgovarja Laurensu van den Ackerju, vodji oblikovanja Renaultove poslovne skupine.

"Želimo ustvariti nekaj, kar še ne obstaja …"

"Misija oblikovalca je vselej odkriti oziroma ustvariti nekaj, kar na avtomobilih še ne obstaja. To je lahko tudi iskanje novega trenda," pravi Francoz. Nekoč je občudoval izdelke italijanskih mojstrov oblikovanja, kot so bili Bertone, Pininfarina in Giugiaro, zdaj je sam kot oblikovalec in snovalec novih trendov na stični točki mnogih prelomnic avtomobilske industrije prihodnosti.

"Oblikovanje avtomobilov se je od moje mladosti povsem spremenilo. Nekoč oblikovalcu ni bilo treba kaj prida razmišljati o varnosti. Ko smo se z očetom peljali v avtomobilu proti morju na jug Francije, takrat jasno še brez varnostnih pasov, sva z bratom na zadnjih sedežih spala eden na vrhu drugega. Toda takrat je bilo to normalno. Z vidika homologacij in varnosti je zdaj drugače, seveda bolje kot nekoč. Zdaj je težko izdelati nekaj novega, svežega in zanimivega. Toda živimo in delamo v zelo zanimivem času."