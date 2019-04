"Tiskovko" so mu preprečili, videa izpovedi ne #video

Priprtemu nekdanjemu predsedniku Renaulta in Nissana je uspelo posneti video ter prek njega pojasniti svoje mnenje, zakaj se je novembra lani zgodila njegova aretacija in kakšni so vzroki za domnevno zaroto proti njemu.

Video: Sedemminutni video Carlosa Ghosna

Carlos Ghosn, nekdanji predsednik Renaulta in Nissana, je v japonskem zaporu že 108 dni. Po plačilu izjemno visoke varščine (devet milijonov dolarjev) in izpustitvi na prostost so ga Japonci pred dnevi spet priprli. Ghosn je prek Twitterja za jutri napovedal svojo tiskovno konferenco, ki pa so mu jo onemogočili. "Če gledate ta video, tiskovne konference nisem mogel imeti," začenja Ghosn svojo videoizpoved, ki jo je skupaj z odvetniki (ti so iz pravnih razlogov iz videa izrezali vse poimenske navedbe) posnel že vnaprej.

Ghosn je v priporu že več kot sto dni. Foto: Reuters Ghosn: To je preprosto zarota

Ghosn v videu še naprej vztraja pri svoji nedolžnosti. Aretacijo in obtožbe povezuje z zaroto Nissanove uprave, ki je v njegovih načrtih videla nevarnost za obstoj določenih posameznikov. Ghosn si je prizadeval za še tesnejšo povezanost Renaulta in Nissana, kar po njegovih besedah nekaterim menedžerjem pri Nissanu ni bilo všeč.

Pod vprašajem je bila tudi prihodnja neodvisnost Nissana, torej družbe, ki jo je nekoč Ghosn s svojimi prijemi rešil pred bankrotom.

Vztraja pri nedolžnosti, afera nikakor še ni končana

Medtem so Ghosna že odstranili iz Nissanove uprave, izgubil pa je tudi položaj predsednika Renaulta. Afera z njegovo aretacijo in obtožbami glede finančnih nepravilnosti pri poslovanju oziroma finančnem okoriščanju na račun japonskega podjetja zagotovo še ni končana. Ghosn skupaj s priznano ekipo odvetnikov odločno vztraja pri nedolžnosti.

Po plačilu varščine so Ghosna poskušali mimo zbranih medijev odpeljati zamaskiranega v gradbenega delavca. Foto: Reuters